Fortnite: Battle Royale Kapitel 2 Remix mit Snoop, Eminem und mehr

Fortnite, Ice Spice und Snoop Dogg lieferten heute Abend auf dem Times Square eine atemberaubende Performance, bei der Sound und Bild zu einer beeindruckenden Show verschmolzen.

Gleichzeitig wurde das Event live in Fortnite gestreamt und zog die Spieler in eine immersive Stadtlandschaft, um das Konzert hautnah mitzuerleben – mit einer Überraschungsvorschau auf Snoops neuen Track „Gorgeous“ aus seinem kommenden Album.

Das Event mit dem Titel Remix: The Prelude, läutet einen beispiellosen Musik- und Gaming-Monat ein, der die reale Welt und Fortnite in der nächsten Saison von Fortnite Battle Royale, Kapitel 2 Remix, die morgen startet, miteinander verbindet!

Über Fortnite Kapitel 2 Remix

Die Insel, die ihr kanntet, ist zurück, neu gemischt und neu gestaltet, mit wöchentlichen Location- und Loot-Drops, die vom besten Gameplay aus Kapitel 2 und einigen der größten Musikikonen der Geschichte inspiriert sind. Jede Woche werden verschiedene Schauplätze in Szene gesetzt, wenn die vorgestellten Künstler ihr Debüt geben.

Woche 1 – 2. November | Snoop Dogg – The Agency wird zu The Doggpound, dem neuen Hauptquartier und der Heimatbasis von Snoops Unternehmungen. Der Doggfather schenkt euch das mythische Snoops Trommelgewehr und schließt sich euch als Verbündeter an, wenn ihr es schafft, ihn zu besiegen! Dieser OG ist außerdem die Ikone für Fortnite Festival Saison 6! Ihr könnt sein Outfit „LBC-93-Dogg“ freischalten, indem ihr euch den Musik-Pass holt, und ihr könnt euch das Outfit „Snoop Dogg“ im Shop holen – weitere Informationen gibt es hier.

“Being part of Fortnite is all about creating, playing, and sharing my music and culture with the next generation. My son Cordell’s a big Fortnite player with me, so when we had the opportunity we jumped on it as a new way to connect with my sound and style. Anyone can be Snoop in Fortnite.” – Snoop Dogg

Woche 2 – 7. November | Eminem – Abrakadabra! Guess who’s back? Eminem zaubert ein ganzes Restaurant namens „Mom’s Spaghetti“ aus seinem Trickbeutel und stellt es in The Grotto auf … Ein Ort, der bekannt für leichten Zugang und viele Fußgänger ist. Ihr taucht ohne Reservierung bei der Spaghetti Grotto auf? Wenn ihr Eminem besiegen könnt, schließt er sich euch an und gibt euch die mythische RG-Minigun: eine lyrische Minigun mit echt krassem Flow. Wir können es verstehen, wenn ihr davon inspiriert werdet, Slim in Action zu erleben. Daher könnt ihr euch das neue Outfit „Rap Boy Reloaded“ holen, sobald es in Woche 2 im Shop erscheint!

“Guess who’s back, ready for combat, man! I’m serving all new gear along with a side of spaghetti…come and get it! Feels good to return to Fortnite for more mayhem.” – Eminem

Woche 3 – 14. November | Ice Spice – Grrah. Verneigt euch, denn Ice Spice aus der Bronx hat sich die Haifischinsel gekrallt und zur Ice Isle umbenannt! Sicher wird euch ihre neue Deko gefallen: Ice Isle wird zu einem mit Neon beleuchteten, von den 2000ern inspirierten Einkaufszentrum mit einer ominösen Atmosphäre. Besiegt Ice, damit sie sich eurem Team anschließt und euch die mythischen Gegenstände „Ice Spices Greifer“ und „Ice Spices Gewehr“ gibt! Ihr wollt euch in jedem Match die Krone holen? Die Outfits „Ice Spice“ und „Rap-Prinzessin Ice Spice“, die beide die Prinzessinnenhalskette von Benny The Jeweler tragen, werden ab Woche 3 im Shop verfügbar sein.

“Getting the chance to come to the game and remix the Chapter 2 map is unreal. It’s exciting to be a part of something so iconic, and I can’t wait for players to experience this new vibe. Fortnite is all about creativity and connection, and I’m hyped to bring my own spin to it!” – Ice Spice

Woche 4 – 21. November | Juice WRLD – Es ist kein Wachtraum. Blickt der untergehenden Sonne entgegen, um den Orientierungspunkt WRLD’s Point zu sehen, der in Woche 4 erscheint.

“Jarad always loved to play Fortnite – it was more than just entertainment for him, it was a way to connect with others. From a young age, video games were a part of how he bonded with friends and family, and being in Fortnite is an incredible tribute to that connection. I know he would be overjoyed to see how his love for games continues to bring people together across different spaces, just like his music does.” – Carmela Wallace, Mother of Jarad “Juice WRLD” Higgins

Kapitel 2: Remix endet mit etwas ganz Besonderem: Schaut euch das Live-Event Remix: Das Finale am 30. November um 20:00 Uhr MEZ an! Im Namen von Juices Vermächtnis und der Liebe zu Fortnite erhalten alle Spieler, die sich zwischen dem 30. November um 07:00 Uhr MEZ und dem 1. Dezember um 07:00 Uhr MEZ einloggen, das Outfit „Slayer Juice WRLD“* mit Cel-Shading. Weitere Informationen zur Feier von Juice WRLD und Remix: Das Finale gibt es später in diesem Monat.

*Das Outfit „Slayer Juice WRLD“ kann zu einem späteren Zeitpunkt im Shop gekauft werden, wenn ihr während des Events keine Zeit habt, um euch anzumelden.

Weitere Updates

Nicht nur die Insel bekommt einen neu überarbeiteten Remix. Wir bringen euch eine ganz neue Möglichkeit, euch auszudrücken, und zwar mit Schuhen – neuen kosmetischen Gegenständen, die Teil des Remix-Pass und ab dem 12. November im Shop erhältlich sind.

Zu den ersten verfügbaren Schuhen gehören neben originalen Fortnite-Designs auch Nike- und Jordan-Marken. In Zukunft werden weitere Marken verfügbar sein! Die Schuhe werden zu Beginn mit mehr als 500 der beliebtesten Outfits aus Fortnite verfügbar sein. Bis Frühling des nächsten Jahres sollten dann mehr als 95 % der Outfits kompatibel sein. Obwohl es für einige Outfits besonders schwierig ist, Schuhe zu designen, arbeiten wir daran, so viele Outfits wie möglich kompatibel zu machen.

Zusätzlich zu Kicks kommt der Remix-Pass zu Fortnite und ist vollgepackt mit über 70 neuen Belohnungen im Spiel!