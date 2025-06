Fortnite: Blitz Royale jetzt live bis zum 15. Juli

Autor:, in / Fortnite

In Blitz Royale treten Solo-Spieler oder Vierer-Squads in schnellen Fortnite-Matches mit einer Dauer von maximal fünf Minuten gegeneinander an – perfekt für unterwegs auf dem Smartphone.

Alle Spieler starten mit demselben Item auf einer kompakten Karte, können aber ihren Blitz-Level erhöhen, indem sie Gegner eliminieren und Sturmphasen überleben. Höhere Levels schalten stärkere Waffen und Power-ups frei.

Der Modus wird über vier Wochen hinweg regelmäßig mit neuen Waffen aktualisiert – jede Woche wechselt der Loot Pool. Blitz Royale ist auf allen Konsolen und Plattformen, auf denen Fortnite verfügbar ist, spielbar.

Fortnite ist über den Epic Games Store auf Android-Geräten weltweit sowie auf iOS-Geräten in der EU verfügbar. In den USA kann Fortnite über den App Store auf iPhones und iPads heruntergeladen werden. Zusätzlich ist Fortnite über Cloud-Streaming mit Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce NOW und Amazon Luna spielbar.