Fortnite: Borussia Dortmund startet eigene BVB-Karte am 3. Juli

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Image: Epic Games

Borussia Dortmund startet mit „Bolzplatz-Liebe“ eine eigene Fußball-Map in Fortnite

Ab dem 3. Juli 2026 erweitert Fortnite das Angebot um die neue BVB-Erfahrung „Bolzplatz-Liebe“, die Borussia Dortmund gemeinsam mit dem Entwicklungsstudio DayZero entwickelt hat. Die dauerhaft verfügbare Map verbindet Straßenfußball mit einem schnellen 2-gegen-2-Spielmodus.

Im Mittelpunkt steht ein actionreiches Gameplay, das laut den Entwicklern Elemente aus Rocket League mit den kreativen Möglichkeiten des Unreal Editors für Fortnite (UEFN) kombiniert. Die Erfahrung richtet sich sowohl an Fans von Borussia Dortmund als auch an die internationale Fortnite-Community.

Als Vorlage dient der Max-Michallek-Platz unweit des historischen Borsigplatzes in Dortmund. Der reale Bolzplatz gilt als wichtiger Teil der Fußballkultur des Vereins und wurde als zentrale Kulisse in die virtuelle Spielwelt übernommen.

Borussia Dortmund sieht das Projekt als weiteren Schritt seiner Digitalstrategie. Nachdem der Verein zuletzt das neue Heimtrikot im Roblox-Spiel FIFA Supersoccer präsentierte, folgt nun mit Fortnite die nächste Gaming-Plattform, um insbesondere jüngere Zielgruppen anzusprechen.

Laut BVB-Marketingdirektor Alexander Mühl soll „Bolzplatz-Liebe“ einen digitalen Treffpunkt schaffen, an dem Fans gemeinsam spielen und den Verein erleben können – unabhängig davon, ob sie sich in Dortmund oder anderswo auf der Welt befinden.

Die Entwickler von DayZero kündigten zudem an, die Map kontinuierlich anhand des Community-Feedbacks weiterzuentwickeln. Geplant sind zusätzliche Inhalte, Events und weitere Aktionen, um die Erfahrung langfristig auszubauen.

Der Insel Code ab 3. Juli lautet: 2313-2520-4877

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6 Kommentare Added

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  2. Lorko 51715 XP Nachwuchsadmin 5+ | 01.07.2026 - 18:29 Uhr

    Steht es wirklich so schlecht um epic games? Für den FC Bayern hat es anscheinend nicht gereicht 😉

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  3. GERxJOHNNY 100210 XP Profi User | 01.07.2026 - 18:32 Uhr

    @Strohut Bud. Ändere mal meinen Namen von GERxJOHNNY zu JohnnyStorm. Ich bin zu blöd die Funktion zu finden

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