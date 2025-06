Fortnite: Bruno Mars ist neue Festival Icon

Autor:, in / Fortnite

Der weltweite Superstar, Produzent, Songwriter und 16-fache GRAMMY-Gewinner Bruno Mars legt seinen nächsten Tour-Stopp in Fortnite ein! Ab sofort übernimmt er als Icon der Saison 9 die Hauptbühne von Fortnite Festival – tretet umgeben von Neonlichtern und einem modernen, schrägen Look auf.

Mit Saison 9 bringt Bruno neue Outfits, Jam Tracks und vieles mehr in den Fortnite Shop – inspiriert von seinen rekordträchtigen Live-Shows weltweit. Mit dabei: der „Bruno-Sans Theme Song“ Jam Track, sowie der „Bonde Do Brunão“ Jam Track und Emote mit seinem Song „Bonde Do Brunão“.

Das erwartet euch im Saison 9 Musik Pass:

„Die With A Smile“ Bruno Outfit: Basierend auf Brunos Look aus dem offiziellen Musikvideo zu „Die With A Smile“. Das Original-Outfit stammt von Designerin Astrid Gallegos, der Hut wurde von Stetson entworfen

„Dreamer’s Two-Shot“ Rücken-Accessoire: Tragt Liebe und (ein wenig Munition) direkt am Herzen – als kostenlose Belohnung gleich zu Beginn des Passes. Weiter im Pass könnt ihr den Premium Heavenly-Style freischalten.

„Last Reprise“ Gitarre: Ebenfalls inspiriert vom Musikvideo – als Premium-Belohnung verfügbar. Haltet den Takt mit den APT Kit Drums am Laufen oder schnappt euch den „Bruno-San’s Theme Song“ Jam Track.

„Dreamer Bruno’s Heavenly Style“: Freischaltbar gegen Ende des Passes – himmlischer Look, selbst wenn die Party vorbei ist.

Ihr wollt alles auf einmal? Holt euch das „World Tour Paket“ mit folgenden Inhalten:

„Bruno-San“ Outfit, inklusive zusätzlichem „Bruninho Style“

„Bruno’s Collection“ Rücken-Accessoire: Perfekte Mischung aus Retro und Moderne

„Floating Notes“ Contrail: Schwebt auf Beats vom Mars

„Bonde do Brunão“ Emote + Jam Track: Souvenirs aus Brasilien inklusive:

„Gacha Keys“ Keytar: Ein echtes Sammlerstück

„Worldwide Bass“: Damit euch alle hören

Nur für Saison 9 erhältlich:

Lady Gaga, Bruno Mars – „Die With A Smile“ (Jam Track)

ROSÉ, Bruno Mars – „APT.“ (Jam Track)

Fortnite Festival Saison 9 bringt außerdem spannende Gameplay-Verbesserungen mit sich:

Allzeit-Highscores für Songs kehren zurück! Die neuen Bestenlisten basieren auf dem Feedback der Community. Euer Fortschritt wird beim Start der Season 9 direkt mit übernommen.

Schneller zu euren Lieblingssongs: Neue A–Z-Sortierung nach Titel oder Künstler im Main Stage-Menü. Ihr sucht Bruno Mars? Einfach „A–B“ auswählen!

PS5-Update: Das Festival-Game-Menü kann jetzt auch mit dem Gitarren-Controller geöffnet werden.

NEU: True Random Modus: Beim „Zufällige Lobby-Musik“-Modus spielt nach jedem Song automatisch ein neuer Titel – oder sobald ihr zur Lobby zurückkehrt. Wenn ihr Songs als Favoriten markiert habt, werden nur diese berücksichtigt.

Weitere Informationen gibt’s im Blogpost. Und einige Szenen im Trailer: