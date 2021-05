Fortnite: Cartoon Muskelkater ab sofort erhältlich

Seit dem zweiten Kapitel von Fortnites Season 2 ist der Muskelkater Teil des Battle-Royale-Shooters und konnte einige Spieler-Herzen für sich gewinnen. Der muskulöse Kater erschien seither in verschiedenen Looks, erhielt einen Spinn-off-Charakter in Form seines Sohnes Kit und war in der Zero-Point-Sequenz zu sehen.

Epic hatte in den letzten Tagen immer wieder Andeutungen zu einem neuen Skin im Cartoon-Stil für den beliebten Charakter gemacht. Nun ist es so weit und der Cartoon Muskelkater ist ab sofort erhältlich. Optisch repräsentiert er das goldene Cartoon-Zeitalter, welches in Videospiel-Form unter anderem auch durch das Jump & Run Cuphead bekannt ist.

Der Cartoon Muskelkater ist für 1.400 V-Buck in Fortnite erhältlich. Käufer erhalten neben dem Charakter-Skin eine Rückenbedeckung und ein Emote. Das komplette Cartoon Muskelkater-Paket ist für 1.700 V-Bucks erhältlich und enthält zusätzlich einen Ladebildschirm, ein Erntewerkzeug und passende Menümusik.