Fortnite: Chainsaw Man Crossover angeblich geplant

Fortnite und Chainsaw Man stehen im Mittelpunkt eines neuen Gerüchts, das aktuell in der Community für Aufsehen sorgt. Insider wie SamLeakss behaupten, dass Fortnite x Chainsaw Man aktiv entwickelt wird.

Laut mehreren Hinweisen soll ein Chainsaw‑Man‑Crossover für Fortnite in Arbeit sein, was die Reihe um einen weiteren Anime‑Giganten erweitern würde. Fortnite ist seit Jahren für große Kooperationen bekannt, und ein Chainsaw‑Man‑Event würde sich nahtlos in die stetig wachsende Liste ikonischer Marken einreihen.

Fortnite könnte mit Chainsaw Man eine der populärsten modernen Anime‑Serien integrieren, was die Spekulationen zusätzlich befeuert.

Fortnite hat bereits zahlreiche Anime‑Crossover umgesetzt, weshalb die Idee eines Chainsaw‑Man‑Auftritts für viele Beobachter plausibel wirkt. Fortnite würde damit erneut zeigen, wie flexibel das Spiel seine Welt für neue Inhalte öffnet und wie stark die Marke Chainsaw Man inzwischen geworden ist.

Die Collab soll im Rahmen von Fortnite Chapter 7 erscheinen, das bereits mehrere große Anime‑Crossover eingeführt hat. Erwartet werden Skins zu Denji, Power und weiteren Charakteren, auch wenn Epic Games noch nichts offiziell bestätigt hat.

CHAINSAW MAN x FORTNITE – IN THE WORKS 🔥 pic.twitter.com/ScOf4DWmT6 — Sam (@SamLeakss) January 5, 2026