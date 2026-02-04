Fortnite: Chappell Roan als neue Icon‑Künstlerin gefeiert

Season 13 von Fortnite Festival startet mit zwei Outfits, neuen Emotes und einer Bühne im Stil ihrer aktuellen Tour.

Fortnite holt sich für Festival Season 13 eine der aktuell auffälligsten Popkünstlerinnen ins Spiel: Grammy-Gewinnerin Chappell Roan. Ihr extravagantes Universum aus Burlesque, Märchenästhetik und Midwestern‑Camp findet ab dem 5. Februar seinen Weg auf die Main Stage des Fortnite Festivals.

Roan ist selbst begeisterte Fortnite-Spielerin und hatte sich öffentlich einen eigenen Skin gewünscht. Jetzt können Fans ihren unverwechselbaren Stil im Spiel verkörpern – entweder mit dem Roan of Arc Outfit, das an ihren VMA‑Auftritt 2024 angelehnt ist, oder mit dem Chappell Roan Outfit, das den pinken Pony‑Glamour ihrer Shows einfängt. Ein passender Pink Pony Sidekick ist ebenfalls dabei.

Die Festival‑Bühne orientiert sich an der Ästhetik ihrer „Visions of Damsels & Other Dangerous Things“-Tour und liefert die Kulisse für ihren neuen Jam‑Track „Pink Pony Club“. Dazu kehren weitere Songs wie „Good Luck, Babe!“, „HOT TO GO!“ und „The Giver“ zurück.

Im Shop erscheinen außerdem das Pink Pony Club‑Emote mit Choreografie von Ryan Heffington sowie das Femininomenon‑Emote mit Traversal‑Funktion. Wer den Season 13 Heartcore Music Pass oder ein Crew‑Abo besitzt, schaltet zusätzlich kosmetische Items wie das Pink Pony Star Back Bling, die Midwest Princess Keytar, das Subway Serenader Mic und das Drumset Supernova frei.