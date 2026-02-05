Fortnite: Chappell Roan übernimmt Festival Season 13

Chappell Roan steht im Mittelpunkt der kommenden Fortnite Festival Season 13, die am 5. Februar startet.

Die Grammy‑Gewinnerin, bekannt für ihr extravagantes Zusammenspiel aus Burlesque‑Ästhetik, Märchenmotiven und Midwestern‑Camp, bringt ihren unverwechselbaren Stil nun offiziell auf die Fortnite‑Bühne. Ihr Wunsch aus einem Interview des vergangenen Jahres – „Please give me a skin, please“ – wird damit Realität.

Spieler können gleich mehrere Inhalte rund um die Künstlerin erwarten. Das Roan of Arc Outfit, inspiriert von ihrem VMA‑Auftritt 2024, setzt auf dramatische Silhouetten und eine moderne Interpretation mittelalterlicher Mode.

Alternativ steht das Chappell Roan Outfit bereit, das den pinken Pony‑Glamour der Sängerin in den Mittelpunkt rückt – inklusive eines treuen Pink Pony Sidekicks.

Die neue Main Stage orientiert sich an der opulenten Gestaltung ihrer „Visions of Damsels & Other Dangerous Things“-Tour. Sie bildet die Kulisse für den brandneuen Jam‑Track „Pink Pony Club“, begleitet von den zurückkehrenden Songs „Good Luck, Babe!“, „HOT TO GO!“ und „The Giver“.

Auch im Shop wird es lebhaft. Das Pink Pony Club‑Emote, choreografiert von Ryan Heffington, sowie das Femininomenon‑Emote mit Traversal‑Funktion erweitern das Repertoire an Ausdrucksmöglichkeiten. Wer tiefer einsteigen möchte, schaltet über den Season 13 Heartcore Music Pass oder ein Crew‑Abo zusätzliche kosmetische Items frei – darunter das Pink Pony Star Back Bling, die Midwest Princess Keytar, das Subway Serenader Mic und das Supernova Drumset.

Mit Chappell Roan als neuer Icon‑Künstlerin setzt Fortnite erneut auf eine Mischung aus Popkultur, Musik und spielerischer Inszenierung – und liefert eine Season, die so bunt und theatralisch ist wie die Künstlerin selbst.