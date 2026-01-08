Fortnite: Chapter 8 soll nur wenige Tage nach GTA 6 erscheinen

Leak: Fortnite plant Kapitelstart Chapter 8 kurz nach GTA‑6‑Release.

Fortnite Chapter 8 rückt laut aktuellen Leaks zeitlich sehr nah an die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI, das am 19. November erscheinen soll.

Die Hinweise deuten darauf hin, dass das neue Kapitel von Fortnite bereits am 28. November starten könnte und damit nur neun Tage Abstand zwischen beiden Releases liegen.

Die zeitliche Nähe sorgt für einen auffälligen Kontrast zwischen dem Launch eines der meist erwarteten Open‑World‑Titel und dem Beginn eines neuen Fortnite‑Kapitelzyklus. Die Angaben aus den Leaks stellen den möglichen Starttermin von Chapter 8 klar heraus und verbinden ihn direkt mit dem Release‑Fenster von GTA 6.

