Fortnite: Crimson Desert Crossover mit Vorbestellerboni enthüllt

Epic Games und Pearl Abyss haben ihre Kooperation rund um Fortnite und Crimson Desert offiziell bestätigt. Im Zuge der Partnerschaft erscheint Crimson Desert auch im Epic Games Store.
Wer den Titel dort vorbestellt, erhält als Bonus das Kliff‑Outfit in Fortnite – ein kosmetisches Crossover‑Item, das direkt im Battle Royale genutzt werden kann.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wird ein Hit! Werde es wohl ueber Steam kaufen sollte Crimson Desert Xbox Play Anywhere, dann ueber den Store natuerlich.
Das wäre mir völlig egal, diese Vorbestellerboni sind nur noch unnötig.
Was das game braucht ist ne Demo 😑