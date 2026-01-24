Fortnite: Crimson Desert Crossover mit Vorbestellerboni enthüllt

Epic Games und Pearl Abyss haben ihre Kooperation rund um Fortnite und Crimson Desert offiziell bestätigt. Im Zuge der Partnerschaft erscheint Crimson Desert auch im Epic Games Store.

Wer den Titel dort vorbestellt, erhält als Bonus das Kliff‑Outfit in Fortnite – ein kosmetisches Crossover‑Item, das direkt im Battle Royale genutzt werden kann.