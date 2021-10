Fortnite: Crossover mit Among Us möglicherweise angekündigt

Auf Twitter wurde vermutlich ein Crossover zwischen Fortnite und Among Us angekündigt.

Nach der Kontroverse um den Impostors-Modus in Fortnite scheint Epic Games eine Zusammenarbeit mit dem Spiel einzugehen, das es inspiriert hat. In einer Reihe von offiziellen Tweets, die von Fortnite und Among Us gepostet wurden, haben beide anscheinend ein Crossover angedeutet, das in Arbeit ist.

Die Entwickler von Fortnite hatten in einem veröffentlichten Blog-Post die Inspirationen von Among Us für den Impostors-Modus eingeräumt. Zuvor hatten Innersloth-Entwickler ihre Enttäuschung darüber geäußert, dass Fortnite nach der enormen Popularität von Among Us ganz offensichtlich ihre Formel kopiert. Ein Entwickler beschuldigte Epic sogar, das Design der Karte Skeld zu kopieren.

Wie lange die Zusammenarbeit zwischen den beiden Studios für ein Crossover bereits besteht, ist nicht bekannt. Auch der Zeitpunkt einer Veröffentlichung wurde nicht kommuniziert.

👀 — Among Us 🦴 (@AmongUsGame) October 12, 2021

Hey @AmongUsGame! Since you're here we've got something we wanted to ask you. — Fortnite (@FortniteGame) October 12, 2021