Fortnite: Crossover mit Kingdom Hearts in Arbeit – Gerücht

Neuen Gerüchten zufolge soll in den kommenden Monaten ein Crossover zwischen Fortnite und Kingdom Hearts erscheinen.

Der Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Fortnite beglückte Fans und Spieler in den letzten Jahren mit zahlreichen Kooperationen. Unter anderem mit dabei: diverse Marvel und DC-Charaktere, bekannte Streamer, Sportgrößen und Videospiele.

Auch in diesem Jahr wird diese Praxis fortgesetzt und Gerüchte ranken sich bereits um Kollaborationen mit Overwatch und Minecraft sowie nun auch um Kingdom Hearts.

Das neue Gerücht um ein Kingdom Hearts-Crossover stammt vom für gewöhnlich zuverlässigen ShiinaBR der sich auf die Informationen von Fortnite-Leaker AdiraFNInfo und weiteren voneinander unabhängigen Quellen bezieht.

Das Crossover soll sich bereits in Arbeit befinden und in den nächsten Monaten erscheinen. Einige der Quellen gehen allerdings davon aus, dass die offizielle Bekanntgabe erst in drei Monaten stattfinden könnte.