Fortnite: Crossover mit Kingdom Hearts in Arbeit – Gerücht

4 Autor: , in News / Fortnite
Image: Epic Games

Neuen Gerüchten zufolge soll in den kommenden Monaten ein Crossover zwischen Fortnite und Kingdom Hearts erscheinen.

Der Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Fortnite beglückte Fans und Spieler in den letzten Jahren mit zahlreichen Kooperationen. Unter anderem mit dabei: diverse Marvel und DC-Charaktere, bekannte Streamer, Sportgrößen und Videospiele.

Auch in diesem Jahr wird diese Praxis fortgesetzt und Gerüchte ranken sich bereits um Kollaborationen mit Overwatch und Minecraft sowie nun auch um Kingdom Hearts.

Das neue Gerücht um ein Kingdom Hearts-Crossover stammt vom für gewöhnlich zuverlässigen ShiinaBR der sich auf die Informationen von Fortnite-Leaker AdiraFNInfo und weiteren voneinander unabhängigen Quellen bezieht.

Das Crossover soll sich bereits in Arbeit befinden und in den nächsten Monaten erscheinen. Einige der Quellen gehen allerdings davon aus, dass die offizielle Bekanntgabe erst in drei Monaten stattfinden könnte.

Quelle
  2. Katanameister 324540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 07:40 Uhr

    Vielleicht kommt ja doch bald ein Remaster oder Ähnliches zu Kingdom Hearts, wenn man in Fortnite ein Crossover macht.

    0
  3. de Maja 324235 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 13.02.2026 - 07:50 Uhr

    Was ne Pest dieses Fortnite aber wird man auch nicht mehr los.
    Hoffe das Teil struggelt mal ordentlich so das Epic mal wieder ordentliche Games machen muss, obwohl ich glaube dass die das nicht mehr können.

    0
  4. FaMe 162105 XP First Star Bronze | 13.02.2026 - 08:34 Uhr

    Das hört mit den Crossover gar nicht mehr auf. Brauchen die dringend neue Spieler?

    0

