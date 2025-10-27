Gerücht: Fortnite-Crossover mit South Park steht offenbar kurz bevor! Insider will bevorstehende Zusammenarbeit zwischen Epic Games und South Park bestätigen.

Ein aktuelles Gerücht sorgt in der Fortnite-Community für Aufmerksamkeit: Laut einem Insider soll ein Crossover zwischen Fortnite und der Kultserie South Park in Kürze erscheinen.

Konkrete Details oder ein offizielles Statement von Epic Games liegen bislang nicht vor, doch der Hinweis deutet auf eine bevorstehende Ankündigung hin.

In der Vergangenheit hat Fortnite bereits mehrfach mit bekannten Marken und Serien kooperiert, was die Wahrscheinlichkeit eines solchen Events erhöht. Fans spekulieren bereits darüber, welche Charaktere, Skins oder Inhalte aus South Park ins Spiel integriert werden könnten. Bis zu einer offiziellen Bestätigung bleibt das mögliche Crossover jedoch unbestätigt.