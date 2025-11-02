Fortnite: Die Simpsons landen im Battle Royale

Willkommen in Springfield – Fortnite bringt euch direkt in die Welt der Simpsons mit ikonischen Schauplätzen und jeder Menge Nostalgie!

Mit dem neuen Crossover-Event Welcome to Springfield betritt Fortnite Battle Royale eine der bekanntesten Städte der Fernsehgeschichte: Springfield aus Die Simpsons.

Ab sofort könnt ihr euch in das kultige Fortnite-Erlebnis stürzen und dabei zahlreiche legendäre Orte aus der Erfolgsserie erkunden. Dazu gehören unter anderem das Haus der Familie Simpson auf der Evergreen Terrace, das Kernkraftwerk von Springfield, Burns Manor und viele weitere Schauplätze, die liebevoll im typischen Stil der Serie umgesetzt wurden.

Das Event Fortnite: The Simpsons – Welcome to Springfield vereint den unverwechselbaren Humor der Zeichentrickserie mit dem dynamischen Gameplay von Fortnite.

Ihr könnt bekannte Orte erkunden, versteckte Anspielungen entdecken und euch in spannenden Matches mitten in der gelben Kultstadt messen. Der Mix aus Cartoon-Design und Battle-Royale-Action sorgt für eine neue Spielerfahrung, die Nostalgie und moderne Spielmechanik perfekt kombiniert.