Fortnite: Die Simpsons landen im Battle Royale

Mit dem neuen Crossover-Event Welcome to Springfield betritt Fortnite Battle Royale eine der bekanntesten Städte der Fernsehgeschichte: Springfield aus Die Simpsons.
Ab sofort könnt ihr euch in das kultige Fortnite-Erlebnis stürzen und dabei zahlreiche legendäre Orte aus der Erfolgsserie erkunden. Dazu gehören unter anderem das Haus der Familie Simpson auf der Evergreen Terrace, das Kernkraftwerk von Springfield, Burns Manor und viele weitere Schauplätze, die liebevoll im typischen Stil der Serie umgesetzt wurden.
Das Event Fortnite: The Simpsons – Welcome to Springfield vereint den unverwechselbaren Humor der Zeichentrickserie mit dem dynamischen Gameplay von Fortnite.
Ihr könnt bekannte Orte erkunden, versteckte Anspielungen entdecken und euch in spannenden Matches mitten in der gelben Kultstadt messen. Der Mix aus Cartoon-Design und Battle-Royale-Action sorgt für eine neue Spielerfahrung, die Nostalgie und moderne Spielmechanik perfekt kombiniert.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Dafür haue ich definitiv die Switch an. Hab glaube ich 2 Jahre kein Fortnite mehr gespielt. Aber für die Simpsons und Springfield habe ich echt Bock. Gestern war aber natürlich der Server direkt nicht erreichbar
Ok, ich spiele Fortnite nicht, aber der Trailer ist Hammer. Allein Bart mit „Fartnite“. Genau mein Humor😂😂😂
Braucht kein Schwein
Ich hab meinem Sohn dabei zugeschaut. War ganz nett, hat mich aber nicht umgehauen.
Spiele kein fortnite aber auf Springfield hätte ich echt Bock… wer hätte das gedacht das ich das mal über Fortnite sagen würde^^
Sieht cool aus. Aber nein aus Prinzip schon nicht
Eigentlich spiele ich kein Fortnite…
Ach, was soll’s..
Nee, ich werde es nicht spielen. 😂
Kann die Faszination zu den Simpsons nicht nachvollziehen, ähnlich wie bei Fortnite.