Fortnite: Diesjähriges Alpträume-Event gestartet

Im Halloween-Monat Oktober steigt in Fortnite das Alpträume-Event inklusive übernatürlicher Fähigkeiten.

Mit dem heutigen Update für Fortnite geht auch das Event Alpträume an den Start. Passend zum Halloween-Monat Oktober könnt ihr bis zum 1. November anderen Spielern das Fürchten lehren.

Um die Gruselparty ans Laufen zu bekommen, könnt ihr euch beim Wandlungsaltar zu einer Party mit DJ Lyka einfinden, wo ihre einen Mix von DJ Sara Landry lauschen könnt.

Entdeckt weiterhin den übernatürlichen, ausrüstbaren Gegenstand „Jaulerkrallen“ und nutzt die wilden Fähigkeiten Wolfsriecher, Zerfetzen und Lufthieb

Im Spielmodus Hordenansturm (Null Bauen) haben es in der Zwischenzeit die Würfelmonster auf euch abgesehen. Die Gegnerhorden könnt ihr mit euren Freunden gemeinsam ausschalten, während ihr den Punktemultiplikatoren samt Kombos in die Höhe treibt. Am Ende erwartet euch dann ein Boss.

Im Item-Shop findet ihr schließlich passende Gegenstände und Outfits, die zu Halloween passen. Außerdem wurden mit Königin Summer und Mr Meeseeks zwei neue hinzugefügt.

Zu guter Letzt lassen sich im Spiel Aufgaben von der Webseite „Fortnite Albträume“-Escape Rooms abschließen, die Belohnungen versprechen.

Ein Trailer von Epic Games zu Fortnite Alpträume 2022 darf zum Schluss nicht fehlen.