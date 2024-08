Fortnite: Disney Ankündigungen live von der D23

Schließt euch Disney-Fans aus der ganzen Welt an, um die Disney Magie live von der D23: dem ultimativen Disney-Fan-Event zu erleben.

Dieses Jahr wird auch Fortnite dabei sein! Ihr könnt euch am 11. August in die Disney Horizons Live von der D23 stürzen, um noch nie zuvor gesehenen Content aus der Welt von Fortnite und Disney zu erleben. Der „Horizons: Disney Experiences Showcase“ wird exklusiv in Fortnite gestreamt.

Disney Horizons Live von der D23 wird ab dem 11. August um 04:30 Uhr MESZ zugänglich sein. Der Stream startet dann gegen 05:30 Uhr MESZ

Ihr könnt Disney Horizons Live von der D23 über die Startleiste auf dem Entdecken-Bildschirm (der oberen Reihe) oder durch Eingabe des Inselcodes 7908-6413-2516 finden

finden Ihr könnt die Show nicht live sehen? Keine Sorge, die Insel wird bis zum 16. August 2024 zusammen mit der Präsentation in Dauerschleife laufen

Um die Ankündigungen gebührend zu feiern, erhalten alle Besucher der Disney Horizons Live von der D23, die mindestens 10 Minuten verweilen, im September das Rücken-Accessoire „Schalverine-Plüschfigur“ sowie EP

Der einzige Ort, an dem ihr alles rund um Fortnite auf der D23 per Livestream verfolgen könnt, ist exklusiv in Fortnite! Sichert euch einen Platz, bevor die Show am 11. August beginnt.