Fortnite: Dragon Ball Event entfesselt heute seine Kräfte

Epic Games schickt Verstärkung aus dem Dragon Ball-Universum auf die Battle Royale-Insel von Fortnite.

Mit dem heutigen Update steigt die Kampfkraft durch die Charaktere Son-Goku, Vegeta, Bulma und Beerus mit dem Event „Dragon Ball: Entfesselte Kraft“, das bis zum 30. August andauert.

Der Besuch der Dragon Ball-Franchise wird im Spiel mit einem eigenen Event-Reiter gewürdigt, wo zahlreiche Belohnungen auf alle Spieler warten. Schließt Aufträge ab, erhöht das Stärkelevel und sammelt die Dragon Balls ein, mit denen ihr die verschiedenen Belohnungen freischaltet.

Alle Belohnungen auf der Event-Seite können ohne einen Kauf erworben werden, wie ein Screenshot zeigt:

Die Aufträge könnt ihr im Battle Royale und die Erlebnisse auf der Dragon-Ball-Abenteuerinsel abschließen.

Auf euch warten insgesamt sieben Sets voller Aufträge, in denen ihr Stärke, Geschicklichkeit und Konzentration unter Beweis stellen müsst. Jedes abgeschlossene Set bedeutet einen weiteren Dragon Ball, der das Stärkelevel erhöht und Belohnungen wie das Rücken-Accessoire „Dragon-Ball-Radar“, Emotes, Spraymotive und Battle Pass-Level freischaltet.

Allein mit Abschluss des Trainings erhaltet ihr den Hängegleiter „Shenlong“, wenn ihr alle sieben Dragon Balls einsammelt.

Weiterhin könnt ihr im Spiel mit Versus-Tafeln interagieren, wodurch ihr gegen einen anderen Spieler im Kampf antretet. Auf der Insel sind zudem das Kamehame Ha zu finden, mit dem ihr vernichtende Energiestrahlen abschießen könnt. Oder ihr nutzt das Jindujun (Kintoun), um damit über die Insel zu fliegen.

An der Küste der Hauptinsel könnt ihr außerdem Bulma an einem kultigen Dragon Ball-Schauplatz einen Besuch abstatten, euch mit ihr unterhalten und mächtige Gegenstände erhalten.

Zwischen dem 16. August und 17. September findet auf einem Kreuzfahrtschiff auch ein Folgenfest zu Dragon Ball statt, wo ihr ausgewählte Episoden der Serie anschauen könnt.

Epic Games veranstaltet am 18. August das „Turnier der Kraft“ in allen Regionen. In Wettkampf-Spielmodi tretet dort Spieler im Battle-Royale-Duo-Turnier gegen andere Teams an und können dabei Preise abstauben.

Im Item-Shop von Fortnite werden schließlich Outfits von Son-Goku, Vegeta, Bulma, Beerus sowie weitere Gegenstände angeboten, die teilweise auch als Paket erhältlich sind.

Weitere Details zum Event „Dragon Ball: Entfesselte Kraft“ in Fortnite, erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite. Dort findet ihr auch eine Auflistung der Episoden für das Folgenfest, welche Preise es im Turnier gibt und alle Dragon Ball-Inhalte aus dem Item-Shop.

Zum Abschluss noch der Gameplay-Trailer und einige Bilder zum Event: