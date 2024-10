Fortnite: Drei Disney-Bösewichte kommen laut Leak

Gleich drei Bösewichte aus dem Universum von Disney kommen einem Leak zufolge nach Fortnite.

Fortnite-Leaker HypeX postete ein Bild, welches die drei Disney-Charaktere Captain Hook, Cruella de Vil und Maleficent zeigt. Sie sollen mit dem nächsten Update erscheinen.

Es stellt sich die Frage, ob Disney es erlaubt diese Figuren auch im Battle Royale Modus zu benutzen, wo ihnen Schusswaffen in die Hand gedrückt werden.

Welche Figuren aus dem reichhaltigen Universum von Disney würdet ihr gerne in Fortnite sehen?

DISNEY VILLAINS ARE COMING TO FORTNITE NEXT UPDATE (Captain Hook, Cruella de Vil & Maleficent) 🔥 pic.twitter.com/h3yJ752twI

— HYPEX (@HYPEX) October 8, 2024