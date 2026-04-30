Fortnite: Eine ganze Galaxie neuer Star Wars Games kommt

Epic Games gibt bekannt, dass sich ab morgen eine ganze Galaxie mit hunderten neuen Star Wars Games in Fortnite eröffnen wird – darunter auch drei neue Spiele von Epic und Lucasfilm: Droid Tycoon, Escape Vader und Galactic Siege.

„Nachdem wir jahrelang gemeinsam mit Disney und Lucasfilm Star Wars-Erlebnisse entwickelt haben, haben wir die Helden, Welten und Assets von Star Wars den Fortnite-Creatorn zur Verfügung gestellt, damit sie die Spielerlebnisse erschaffen können, von denen sie schon immer geträumt haben. Es ist nun möglich, eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Spielen im Star Wars-Universum zu entwickeln, die jeder in Fortnite spielen kann“, sagt Adam Sussman, President of Epic Games.

„Interaktive Unterhaltung entwickelt sich rasant zu einer der prägendsten Kräfte dafür, wie Zuschauer Geschichten erleben, und Disney treibt diese Entwicklung aktiv voran. Games bieten eine einzigartig starke Möglichkeit, Engagement zu vertiefen, unsere Welten zu erweitern und in Echtzeit mit Fans in Kontakt zu treten. Während dieser Bereich weiter wächst, sehen wir enormes Potenzial, Disney-Storytelling auf innovative, soziale und zeitgemäße Weise weiterzuentwickeln“, ergänzt Sean Shoptaw, Executive VP of Disney Games and Digital Entertainment.

„Star Wars bleibt eines der kraftvollsten und beständigsten Franchises der Unterhaltungsbranche und dieses Jahr stellt einen außergewöhnlichen Moment für Fans weltweit dar. Mit neuen Geschichten, neuen Charakteren und neuen Möglichkeiten, die Galaxis zu erleben, erweitern wir das Universum auf eine Weise, die sich gleichzeitig frisch und eng mit dem verbindet, was die Zuschauer lieben. Die Dynamik in den Bereichen Gaming, Streaming und immersive Erlebnisse ist enorm spannend – und wir stehen erst am Anfang dessen, was für die Zukunft von Star Wars möglich ist.“, so Sean Shoptaw weiter.