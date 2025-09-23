Fortnite: Entwickler können schon bald Gegenstände im Spiel verkaufen

Epic Games hat angekündigt, dass Fortnite-Entwickler in Kürze die Möglichkeit erhalten werden, In-Game-Gegenstände auf ihren Inseln zu veräußern.

eine aktualisierte Engagement-Auszahlungsformel, die die Gewinnung neuer Spieler belohnt

eine neue „Sponsor Reihe“ in Entdecken, die Kreative nutzen können, um die Sichtbarkeit ihrer Spiele und Erlebnisse zu erhöhen

Fortnite Creator Communitys, eine neue Möglichkeit für Kreative, direkt über das Web und innerhalb von Fortnite Updates mit ihren Spielern zu teilen

Mehr dazu gibt es hier.