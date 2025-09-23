Fortnite: Entwickler können schon bald Gegenstände im Spiel verkaufen

Epic Games gibt bekannt, dass Fortnite-Entwickler bald In-Game-Gegenstände auf ihren Inseln verkaufen können. Außerdem kündigte Epic an:
- eine aktualisierte Engagement-Auszahlungsformel, die die Gewinnung neuer Spieler belohnt
- eine neue „Sponsor Reihe“ in Entdecken, die Kreative nutzen können, um die Sichtbarkeit ihrer Spiele und Erlebnisse zu erhöhen
- Fortnite Creator Communitys, eine neue Möglichkeit für Kreative, direkt über das Web und innerhalb von Fortnite Updates mit ihren Spielern zu teilen
Mehr dazu gibt es hier.
