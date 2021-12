Fortnite: Entwicklung wird mit Unreal Engine 5 fortgeführt

Für das Battle-Royale-Spiel Fortnite erschien kürzlich in Kapitel 3 eine neue Season mit einer neuen Karte und Charakteren aus Spider-Man und Gears of War.

Für Epic Games bedeutet die Veröffentlichung der neuen Season aber auch, dass man die Entwicklung jetzt mit der neuen Unreal Engine 5-Version weiterführt.

Der Entwickler freut sich, die neuste Version der Engine zu nutzen, um die bestmögliche Erfahrung für Fortnite umsetzen zu können.

With the arrival of Chapter 3, @FortniteGame development has flipped to Unreal Engine 5.

We're excited to share this journey with you and are working to make this the best experience possible for the entire Fortnite community.

— Unreal Engine (@UnrealEngine) December 7, 2021