Fortnite: Epic Games denkt über einen Kinofilm nach

Eine neue Sparte für Unterhaltung ist bei Epic Games in Planung. Damit einhergehend denkt der Entwickler auch darüber nach, einen Kinofilm zu Fortnite umzusetzen.

Da die Einnahmen auf Android und iPhone aufgrund von Streitigkeiten mit den Betreibern schwinden, sucht Epic Games nach anderen Möglichkeiten, um Umsätze zu generieren, wie Eurogamer berichtet.

Erste Gespräche zu einem Film sollen auch schon stattgefunden haben.

Erst in diesem Jahr fingen drei hochrangige Mitarbeiter von LucasFilm bei Epic Games an. Darunter der frühere VP of Physical Production, Jason McGatlin, der nun eine mysteriöse Abteilung für besondere Projekte leitet.