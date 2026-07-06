Fortnite: Epic Games einigt sich mit mutmaßlichem Leaker vor Gericht

Epic Games und ein ehemaliger Auftragnehmer einigen sich im Rechtsstreit um vertrauliche Fortnite-Leaks.

Nach mutmaßlichen Leaks geheimer Fortnite-Kooperationen haben sich Epic Games und der ehemalige Auftragnehmer Hayden Cohen auf eine gerichtliche Einigung verständigt. Das geht aus Unterlagen hervor, die bei einem Bundesgericht im US-Bundesstaat North Carolina eingereicht wurden.

Im Mittelpunkt des Rechtsstreits standen vertrauliche Informationen zu bislang nicht angekündigten Kooperationen von Fortnite. Laut Epic Games sollen unter anderem Inhalte zu Crossovers mit Minecraft, PEAK, South Park, Ben 10 und Game of Thrones vorzeitig veröffentlicht worden sein.

Im Rahmen der Einigung soll Cohen künftig weder vertrauliche Informationen oder Geschäftsgeheimnisse von Epic Games besitzen, nutzen oder weitergeben. Darüber hinaus darf er auch keine Dritten dabei unterstützen, solche Informationen zu verbreiten. Die Vereinbarung muss allerdings noch von einem Richter genehmigt werden.

Epic Games hatte mit seiner Klage ursprünglich auch Schadenersatz für entstandene Verluste und unrechtmäßige Bereicherung gefordert. Ob es zu einer finanziellen Einigung gekommen ist, geht aus den Gerichtsunterlagen jedoch nicht hervor.

Gegenüber Game File erklärte Epic-Sprecherin Natalie Munoz, das Unternehmen habe rechtliche Schritte gegen den ehemaligen Auftragnehmer eingeleitet, nachdem dieser wiederholt vertrauliche Partnerinformationen und Geschäftsgeheimnisse veröffentlicht haben soll. Mit der beantragten gerichtlichen Verfügung wolle Epic sicherstellen, dass diese Informationen künftig nicht erneut verbreitet werden.

Epic Games ist in der Vergangenheit bereits mehrfach juristisch gegen Cheater, Betrüger und Personen vorgegangen, die gegen die Interessen des Unternehmens verstoßen haben.