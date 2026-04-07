Fortnite: Epic senkt V-Bucks im Crew-Abonnement

Ab dem 6. Juni 2026 treten neue Anpassungen beim Belohnungssystem von Fortnite in Kraft. Im Mittelpunkt steht dabei die monatliche V-Bucks-Gutschrift im Crew-Abonnement, die künftig niedriger ausfällt.
Bereits zuvor hatte Epic Games Änderungen an den Preisen für V-Bucks sowie am Battle Pass bestätigt. Während Spieler für denselben Geldbetrag künftig weniger V-Bucks erhalten, wurde gleichzeitig der Preis des Battle Pass gesenkt. Nun ist auch klar, wann die überarbeiteten Crew-Belohnungen umgesetzt werden.
Laut einem Beitrag des bekannten Insiders HYPEX werden die Änderungen am 6. Juni 2026 aktiv. Ab diesem Zeitpunkt erhalten Abonnenten bei der Verlängerung ihres Crew-Abos nur noch 800 statt bisher 1.000 V-Bucks pro Monat. Bis zum Stichtag bleibt die bisherige Belohnung unverändert bestehen.
Das Crew-Abonnement bietet weiterhin Zugriff auf mehrere Inhalte innerhalb von Fortnite. Dazu zählen unter anderem das Crew Pack sowie verschiedene Pässe wie der Battle Pass, OG Pass, LEGO Pass und Music Pass. Zusätzlich bleibt auch künftig eine monatliche V-Bucks-Belohnung enthalten, wenn auch in reduzierter Höhe.
Ein weiterer Bestandteil des Angebots ist der enthaltene Premium-Zugang zum Rocket Pass in Rocket League, der zusätzliche Inhalte im Spiel freischaltet.
Mit der Umstellung passt Epic Games die Struktur der Belohnungen innerhalb des Abonnements weiter an und setzt damit die zuvor angekündigten Änderungen konsequent fort.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Dingen gehört aus dem GP entfernt….
3 Milliarden im Jahr reichen nicht, es müssen 3,5 Milliarden sein.
Und darauf das Jahr 4 und darauf das Jahr 4,5😅
Bis die Erlösung kommt: The Next Big Thing
🤣👍🏼
Reiche wollen immer noch reicher werden
Jupp, vermutlich schon immer das gleiche Spiel seit Äonen. Durch die heutige Technik nur aufgebläht bis zum umkippen.
Wie im Supermarkt. Gleicher Preis und weniger Inhalt
Können ihren Mist behalten, gut dass ich das nicht zocke, hoffentlich schmeißt man Fortnite Crew auch aus dem Game Pass Ultimate.
Schon wieder, haben nicht neulich erst was angepasst? 🤔 1000V-Bucks sind jetzt nur noch 800 Wert oder so ähnlich. Ich meine mit soll es egal sein ich kann gut auf den Müll verzichten aber den Fans wird das bestimmt nicht gefallen. 😅
Die werden jetzt auch Größenwahnsinnig.
Joa, trifft mich jetzt nicht so.