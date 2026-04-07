Fortnite: Epic senkt V-Bucks im Crew-Abonnement

Fortnite reduziert V-Bucks-Belohnung im Crew Abo ab Juni 2026 und passt das Belohnungssystem an.

Ab dem 6. Juni 2026 treten neue Anpassungen beim Belohnungssystem von Fortnite in Kraft. Im Mittelpunkt steht dabei die monatliche V-Bucks-Gutschrift im Crew-Abonnement, die künftig niedriger ausfällt.

Bereits zuvor hatte Epic Games Änderungen an den Preisen für V-Bucks sowie am Battle Pass bestätigt. Während Spieler für denselben Geldbetrag künftig weniger V-Bucks erhalten, wurde gleichzeitig der Preis des Battle Pass gesenkt. Nun ist auch klar, wann die überarbeiteten Crew-Belohnungen umgesetzt werden.

Laut einem Beitrag des bekannten Insiders HYPEX werden die Änderungen am 6. Juni 2026 aktiv. Ab diesem Zeitpunkt erhalten Abonnenten bei der Verlängerung ihres Crew-Abos nur noch 800 statt bisher 1.000 V-Bucks pro Monat. Bis zum Stichtag bleibt die bisherige Belohnung unverändert bestehen.

Das Crew-Abonnement bietet weiterhin Zugriff auf mehrere Inhalte innerhalb von Fortnite. Dazu zählen unter anderem das Crew Pack sowie verschiedene Pässe wie der Battle Pass, OG Pass, LEGO Pass und Music Pass. Zusätzlich bleibt auch künftig eine monatliche V-Bucks-Belohnung enthalten, wenn auch in reduzierter Höhe.

Ein weiterer Bestandteil des Angebots ist der enthaltene Premium-Zugang zum Rocket Pass in Rocket League, der zusätzliche Inhalte im Spiel freischaltet.

Mit der Umstellung passt Epic Games die Struktur der Belohnungen innerhalb des Abonnements weiter an und setzt damit die zuvor angekündigten Änderungen konsequent fort.