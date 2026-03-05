Fortnite: Epic verklagt Leaker – Insider offenbar ehemaliger Entwickler

1 Autor: , in News / Fortnite
Übersicht
Image: Epic Games

Epic Games hat rechtliche Schritte gegen „AdiraFN“ eingeleitet, einen Fortnite-Leaker, der als Auftragnehmer für das Spiel arbeitete.

Für Aufsehen in der Fortnite-Community sorgt aktuell ein Rechtsstreit: Epic Games verklagt den Leaker „AdiraFN“, der zuvor als Auftragnehmer für Fortnite tätig war.

Die Klage bestätigt, dass Insiderwissen und geleakte Inhalte aus vertraglicher Sicht streng vertraulich sind.

Da es sich bei AdiraFN um einen Entwickler handelte, erhöht dies die Glaubwürdigkeit der zuvor veröffentlichten Leaks. Allerdings bleibt zu beachten, dass Pläne jederzeit geändert werden können und dass das Veröffentlichen von Informationen IP-Collaborationspartner dazu bringen kann, Inhalte zu überarbeiten oder abzusagen.

Bekannte Leaks von AdiraFN

Bevor die Leaks gestoppt wurden, kursierten angebliche Informationen zu mehreren bekannten Marken:

  • Game of Thrones
  • Kingdom Hearts
  • Peak (Videospiel)
  • Overwatch
  • He-Man & The Masters of the Universe
  • Sonic the Hedgehog
  • Ben 10

Diese Liste zeigt, dass AdiraFN Zugriff auf mehrere hochkarätige Projekte hatte und die Leaks in der Regel ernst zu nehmende Hinweise auf geplante Inhalte gaben.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fortnite

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 05.03.2026 - 18:02 Uhr

    Das kommt auch jetzt öfter vor mit dem Verklagen von Leakern, war doch zuletzt bei CoD der Fall.

    0

Hinterlasse eine Antwort