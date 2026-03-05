Fortnite: Epic verklagt Leaker – Insider offenbar ehemaliger Entwickler

Epic Games hat rechtliche Schritte gegen „AdiraFN“ eingeleitet, einen Fortnite-Leaker, der als Auftragnehmer für das Spiel arbeitete.

Für Aufsehen in der Fortnite-Community sorgt aktuell ein Rechtsstreit: Epic Games verklagt den Leaker „AdiraFN“, der zuvor als Auftragnehmer für Fortnite tätig war.

Die Klage bestätigt, dass Insiderwissen und geleakte Inhalte aus vertraglicher Sicht streng vertraulich sind.

Da es sich bei AdiraFN um einen Entwickler handelte, erhöht dies die Glaubwürdigkeit der zuvor veröffentlichten Leaks. Allerdings bleibt zu beachten, dass Pläne jederzeit geändert werden können und dass das Veröffentlichen von Informationen IP-Collaborationspartner dazu bringen kann, Inhalte zu überarbeiten oder abzusagen.

Bekannte Leaks von AdiraFN

Bevor die Leaks gestoppt wurden, kursierten angebliche Informationen zu mehreren bekannten Marken:

Game of Thrones

Kingdom Hearts

Peak (Videospiel)

Overwatch

He-Man & The Masters of the Universe

Sonic the Hedgehog

Ben 10

Diese Liste zeigt, dass AdiraFN Zugriff auf mehrere hochkarätige Projekte hatte und die Leaks in der Regel ernst zu nehmende Hinweise auf geplante Inhalte gaben.