Fortnite: Erster Teaser zu Kapitel 7 Season 2 Showdown

Die aktuelle Fortnite-Season geht in ihre letzten Tage, denn am 19. März startet Kapitel 7, Season 2. Jetzt hat Epic Games den ersten Teaser veröffentlicht – und der verrät bereits zwei große Rückkehrer: The Foundation und The Ice King spielen in Fortnite: Showdown wieder eine Rolle.

Der kurze Clip deutet an, dass Season 2 stark auf bekannte Figuren der Fortnite‑Lore setzt. Foundation, lange Zeit zentral für die Story rund um The Seven, und der Ice King, Herrscher über Eis‑Biomes und frühere Großereignisse, scheinen erneut ins Geschehen einzugreifen.

Damit zeichnet sich ab, dass Showdown eine Season wird, die alte Konflikte neu entfacht und ikonische Charaktere zurück ins Rampenlicht holt.