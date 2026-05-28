Fortnite: Fans können die ersten zehn Minuten von The Mandalorian & Grogu anschauen

Fortnite bietet eine exklusive Vorschau auf The Mandalorian & Grogu samt interaktiver Star-Wars-Karte.

In Fortnite können Spieler ab sofort die ersten zehn Minuten von The Mandalorian & Grogu ansehen und dabei eine eigens gestaltete Star-Wars-Umgebung erkunden.

Für die Präsentation hat Epic Games eine interaktive Version des bekannten Planeten Nevarro erstellt. Die Karte dient als Kulisse für die exklusive Vorschau und ermöglicht es Spielern, die Umgebung während ihres Besuchs zu entdecken.

Mit der Aktion setzt Fortnite seine langjährige Zusammenarbeit mit Lucasfilm und Disney fort. Bereits in der Vergangenheit wurden zahlreiche Star-Wars-Inhalte, Charaktere und Events in das Battle-Royale-Spiel integriert.

Die aktuelle Kooperation geht jedoch einen Schritt weiter und verbindet eine Filmvorschau direkt mit einem spielbaren Erlebnis innerhalb von Fortnite. Dadurch erhalten Fans die Möglichkeit, einen Blick auf die Geschichte von Din Djarin und Grogu zu werfen.

Fortnite is letting people watch the first 10 minutes of The Mandalorian and Grogu. They even made an interactive Nevarro map! pic.twitter.com/TSOY6GVQeu — Darius (@LordDagovere) May 27, 2026