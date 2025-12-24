Fortnite: Fortnites Winterfest und Rocket Leagues Frosty Fest gestartet

Winterfest 2025 läuft ab sofort bis zum 5. Januar um 15:00 Uhr. Spieler können Geschenke auspacken und neue Outfits für Sabrina Carpenter und Hatsune Miku – Santa ’Brina und Snow Miku – sowie Harry-Potter-Outfits im Hogwarts-Haus-Stil erwerben, um Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin zu repräsentieren.

Lt. Winter bringt in diesem Jahr 14 Geschenke mit, von denen Spieler jeden Tag eines öffnen können. Weitere Informationen gibt es im Fortnite-Blog.

Rocket Leagues Frosty Fest 2025 läuft bis zum 8. Januar um 01:00 Uhr.

Nach dem Login werden Spieler für die Hogwarts-Haus-Rivalität einem der vier Hogwarts-Häuser zugeteilt. Durch Siege können sie ihrem Haus zum Erfolg in der Rangliste verhelfen, Herausforderungen abschließen, um magische Belohnungen zu erhalten, Hogwarts-Häuser mit Shop-Items vertreten und vieles mehr. Weitere Informationen gibt es im Rocket League Blog.