Fortnite: Fracture Live-Event zum Saisonende datiert

Zum Ende der aktuellen Season wird in Fortnite das Live-Event „Fracture“ stattfinden und das nächste Kapitel einläuten.

Die aktuelle Season 4: Paradis wird in wenigen Wochen in Fortnite ihrem Ende entgegensehen. Noch bis zum 3. Dezember glänzt das Chrom auf der Insel und der Battle Pass kann vervollständigt und Belohnungen freigeschaltet werden.

Doch was kommt dann?

Zweifelsohne eine weitere Season, in denen die Insel eine neue Veränderung durchmachen und sich einer neuen Gefahr stellen muss.

Epic Games wird dazu wieder ein Live-Event abhalten. Der Entwickler hat dazu jetzt ein Datum verkündet. Beim Fortnite Champion Series Finale gab es am Ende die Ankündigung für „Fracture“. Das Event wird am 3. Dezember um 22:00 Uhr stattfinden und den Übergang von der alten in die neue Saison einleiten.

Spieler dürfen gespannt sein, wie sich die Insel diesmal verändern wird und welche Neuerungen der Entwickler bereithält.