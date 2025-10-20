Fortnite: Ganz Springfield wird zur Karte – Gerücht

Die Simpsons besuchen Fortnite demnächst nicht einfach so, die gelbe Kult-Familie bringt ganz Springfield mit.
Der Fortnite-Leaker HYPEX behauptet, die komplette Stadt Springfield wird im Crossover mit der Zeichentrickserie als Karte hinzugefügt. Inklusive des Arbeitsplatzes von Homer Simpsons: das Kernkraftwerk.
Sollte das Gerücht zutreffen, könnte es für viele Spieler eine nostalgische Reise mit zahlreichen Referenzen aus knapp 800 Folgen (37 Staffeln) geben.
Eine verkürzte Season mit den Simpsons könnte am 1. November starten.
Hit & Run Remake wäre mir lieber.
Das wäre echt Klasse, wobei das andere Simpsons Spiel auch nicht schlecht ist. Da gabs ja viele Anspielungen auf Videospiele und die ganze Gamingbranche, wie Ned Flanders in Moral Kombat oder Homer in Medal of Homer. (Für die Jüngeren, dass was das COD seiner Zeit)
Okay, das ist schon cool. Da würd ich auch mal ne Runde rumrennen und mich umschauen.
Das wäre cool, dann würde ich da definitiv mal reinschauen
das wäre tatsächlich ein Grund sich diesen misst mal runter zu laden
Absolut, dachte ich auch gerade 😄
Klingt zwar cool, aber nicht cool genug um mich dazu zu bewegen mir Fortnite zu laden.
Hit and Run Remake wäre wirklich cool. Hab ich nie gespielt und an das Original kommt man ja heute durch Lizenzen und so nicht ganz so einfach.
und das ganze dann in Simpsons Grafik, viel Spass…
Glaub ich würde es zumindest mal installieren um es mir anzugucken, aber spiele so kein Fortnite.