Fortnite: Ganz Springfield wird zur Karte – Gerücht

Im Fortnite Crossover mit der Serie Die Simpsons soll es das komplette Springfield als Karte geben.

Die Simpsons besuchen Fortnite demnächst nicht einfach so, die gelbe Kult-Familie bringt ganz Springfield mit.

Der Fortnite-Leaker HYPEX behauptet, die komplette Stadt Springfield wird im Crossover mit der Zeichentrickserie als Karte hinzugefügt. Inklusive des Arbeitsplatzes von Homer Simpsons: das Kernkraftwerk.

Sollte das Gerücht zutreffen, könnte es für viele Spieler eine nostalgische Reise mit zahlreichen Referenzen aus knapp 800 Folgen (37 Staffeln) geben.

Eine verkürzte Season mit den Simpsons könnte am 1. November starten.