Fortnite: Ganz Springfield wird zur Karte – Gerücht

9 Autor: , in News / Fortnite
Übersicht
Image: Epic Games

Im Fortnite Crossover mit der Serie Die Simpsons soll es das komplette Springfield als Karte geben.

Die Simpsons besuchen Fortnite demnächst nicht einfach so, die gelbe Kult-Familie bringt ganz Springfield mit.

Der Fortnite-Leaker HYPEX behauptet, die komplette Stadt Springfield wird im Crossover mit der Zeichentrickserie als Karte hinzugefügt. Inklusive des Arbeitsplatzes von Homer Simpsons: das Kernkraftwerk.

Sollte das Gerücht zutreffen, könnte es für viele Spieler eine nostalgische Reise mit zahlreichen Referenzen aus knapp 800 Folgen (37 Staffeln) geben.

Eine verkürzte Season mit den Simpsons könnte am 1. November starten.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Fortnite

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Krawallier 140135 XP Master-at-Arms Bronze | 20.10.2025 - 15:31 Uhr
      Antwort auf kleineAmeise

      Das wäre echt Klasse, wobei das andere Simpsons Spiel auch nicht schlecht ist. Da gabs ja viele Anspielungen auf Videospiele und die ganze Gamingbranche, wie Ned Flanders in Moral Kombat oder Homer in Medal of Homer. (Für die Jüngeren, dass was das COD seiner Zeit)

      0
  2. RappScallion 11420 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 20.10.2025 - 14:43 Uhr

    Okay, das ist schon cool. Da würd ich auch mal ne Runde rumrennen und mich umschauen.

    0
  4. DennisG89 81320 XP Untouchable Star 1 | 20.10.2025 - 14:56 Uhr

    das wäre tatsächlich ein Grund sich diesen misst mal runter zu laden

    0
  5. danbu 62950 XP Romper Stomper | 20.10.2025 - 15:03 Uhr

    Klingt zwar cool, aber nicht cool genug um mich dazu zu bewegen mir Fortnite zu laden.
    Hit and Run Remake wäre wirklich cool. Hab ich nie gespielt und an das Original kommt man ja heute durch Lizenzen und so nicht ganz so einfach.

    0
  7. Krawallier 140135 XP Master-at-Arms Bronze | 20.10.2025 - 15:32 Uhr

    Glaub ich würde es zumindest mal installieren um es mir anzugucken, aber spiele so kein Fortnite.

    0

Hinterlasse eine Antwort