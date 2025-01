Fortnite: Gerüchte um Crossover mit diesem Capcom-Franchise

Autor:, in / Fortnite

Ein beliebtes Franchise von Capcom soll bald als Crossover in Fortnite starten.

Offenbar bahnt sich ein neues Crossover in Fortnite an. Die Leaker Loolo_WRLD und Wensoing zwitscherten auf ihren X-Accounts, dass es bald ein Devil May Cry-Crossover geben wird.

Gerüchte dazu gab es schon 2023 von Xbox Era’s Shpeshal_Nick. Die Leaker hörten vom Crossover mit dem beliebten Capcom-Franchise von ihren Quellen.

Welches Crossover mit bekannten Spielwelten und Charakteren wünscht ihr euch für Fortnite?