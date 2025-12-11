Fortnite: Gerüchte um Kollaboration mit großer Anime-Franchise

Insider-Leaks deuten auf neue Anime-Kollaboration in laufender Season von Fortnite mit dieser großen Franchise.

Nach Naruto, Dragon Ball Z und Jujutsu Kaisen könnte Fortnite schon bald die nächste große Anime-Kollaboration erhalten: Gerüchten zufolge soll Bleach Teil der aktuellen Season 1 von Kapitel 7 werden.

Zuerst meldete SamLeakss den Leak auf X, später bestätigte HYPEX die Hinweise, was die Spekulationen weiter anheizt. Demnach soll auch der ikonische Bleach-Song „Number One“ von Bankai seinen Weg ins Spiel finden und zusätzlich in Rocket League zu hören sein.

Konkrete Details zu Inhalten, spielbaren Charakteren oder speziellen Fähigkeiten für die Insel sind bislang nicht bekannt und bleiben Gegenstand von Spekulationen, doch die Kombination aus populärer Lizenz und musikalischem Cameo verspricht bereits jetzt großes Interesse — eine offizielle Ankündigung seitens Epic Games steht noch aus.