Fortnite: Glücksspiel-Mechanik in beliebtem Community-Game wird stark kritisiert

Spieler kritisieren teures Bundle und riskante Roulette‑Mechanik in einem bei Kids beliebten Drittanbieter‑Erlebnis von Fortnite.

Seit Epic Games den Verkauf von Premium‑Items in Drittanbieter‑Erlebnissen freigegeben hat, nutzt das erfolgreichste Community‑Game Steal the Brainrot die neuen Möglichkeiten mit voller Wucht in Fortnite aus.

Über das Wochenende erreichte Steal the Brainrot mehr als eine Million gleichzeitige Spieler, die direkt mit frischen Mikrotransaktionen konfrontiert wurden. Unter anderem tauchte ein Present Rot‑Bundle für 4.900 V‑Bucks auf, das zwei zufällige Items enthält und als zeitlich begrenztes Angebot beworben wird.

Laut den Regeln von Epic Games dürfen einzelne Items jedoch maximal 5.000 V‑Bucks kosten, was die angebliche Ersparnis fragwürdig erscheinen lässt.

Parallel dazu rückte ein neues Roulette‑Wheel in den Fokus, das für 100 V‑Bucks zufällige Effekte oder Cash ausschüttet. Die Chancen liegen bei zwei Prozent für einen Secret Lucky Rot und bei nur 0,5 Prozent für einen Secret Grande Rot.

In der Community sorgte das Feature für deutliche Kritik, da es stark an Lootbox‑Mechaniken erinnert, die Fortnite in der Vergangenheit bereits Ärger eingebracht hatten.

Die Einführung der neuen Monetarisierungsoptionen folgt auf Epics Kurswechsel, der das Modell näher an Plattformen wie Roblox heranführt. Entwickler erhalten nun 37 Prozent der Einnahmen, für ein Jahr sogar 74 Prozent, während Epic den Rest einbehält.

Während Steal the Brainrot diese Freiheiten aggressiv nutzt, setzen andere Creator auf zurückhaltendere Ansätze. Murder Mystery verkauft rein kosmetische Items, während Tilted Zone Wars für 50 V‑Bucks eine Map‑Flut auslöst, die alle Spieler betrifft.

Zwischenzeitlich verschwand Steal the Brainrot über Nacht komplett offline, was Spekulationen über eine mögliche Intervention von Epic Games auslöste. Inzwischen ist das Game wieder verfügbar – ohne sichtbare Änderungen.