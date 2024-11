Fortnite: Godzilla und Baymax in Kapitel 6 Season 1 – UPDATE

Fortnite ist eines der Spiele, zu dem es regelmäßige Leaks gibt. Sie verraten oftmals Tage im Voraus, welche neuen Charaktere und Kollaborationen es geben wird.

Anfang Dezember startet angeblich Kapitel 6 Season 1 in Fortnite Battle Royale. Was das Thema sein wird und welche bekannten Charaktere auf der Insel landen werden, hat Epic Games bisher nicht verraten.

Ein angebliches KeyArt, welches von verschiedenen als zuverlässig geltenden Leakern gepostet wurde, zeigt die neuen Inhalte, sollten sie denn echt sein.

Darauf zu sehen sind Godzilla und Baymax als prominente Figuren sowie weitere japanische Charaktere bzw. Kosmetika.

Wer weiß, vielleicht steht ja ein episches Live-Event mit Godzilla bevor.

Was die erste Season im neuen Kapitel tatsächlich für Spieler bereithalten wird, erfahren wir sicher bald von offizieller Seite.

CHAPTER 6 KEYART MAY HAVE BEEN LEAKED 🔥 VIA @ResetzFtw pic.twitter.com/T2YHFe98Pr

Epic Games hat soeben den Start der neuen Season am 1. Dezember sowie das KeyArt mit Godzilla und Baymax offiziell bestätigt:

Wait… is that? And could it be?! YES!

Legends come to life on December 1st.#FortniteC6S1鬼Hunters pic.twitter.com/V7f8INZZ6w

— Fortnite (@FortniteGame) November 26, 2024