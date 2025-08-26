Fortnite: Gorillaz sind die neuen Ikonen

Gorillaz – die größte virtuelle Band der Welt – betritt ein neues Universum! Die Bandmitglieder Noodle, 2D, Russel Hobbs und Murdoc Niccals sind die Ikonen der Fortnite Festival Season 10 und feiern am 26. August ihr Debüt!

Mit einer neuen Season kommt auch eine neue Main Stage. Von Plastic Beach bis hin zum Großstadtdschungel – erobert die neue Main Stage mit hoch aufragenden Gebäuden, einer Straßenbahn und so viel Graffiti, dass sich die Band sofort zu Hause fühlt!

Das Noodle & 2D Bundle:

Sie hat nicht nur Kampferfahrung, mit der sie in Battle Royale prima zurechtkäme, Noodle ist auch die Leadgitarristin der Gorillaz. Der Frieden liebende 2D ist hingegen der Leadsänger und offizieller Gorillaz-Frontmann. Holt euch ihre Outfits und passendes Zubehör mit dem „Noodle & 2D“-Paket im Fortnite-Shop!

Das Noodle & 2D Bundle, im Shop bis zum Ende von Season 10 erhältlich, enthält außerdem den „DARE“ Jam Track. Ebenfalls die gesamte Season 10 über im Shop: Der Kultsong „Clint Eastwood“ als Jam Track.

Season 10 Music Pass:

Schaltet kostenlose und Premium-Belohnungen im Music Pass frei, indem ihr XP in jedem Fortnite-Erlebnis sammelt – nicht nur in Festival! Mit dem Kauf des Passes oder mit dem Zugriff über Fortnite Crew wird das Russel-Outfit automatisch freigeschaltet. Am Ende des Passes wartet außerdem das Murdoc-Outfit. Und gegen Ende des Season-10-Music-Passes können Spieler auch den „On Melancholy Hill“ Jam Track von Gorillaz freischalten!

Spielverbesserungen in Season 10:

Es werden „Gute“-Noten hinzugefügt, damit im Interface klarer erkennbar ist, wenn man knapp an „Perfekt“ vorbeigeschrammt ist.

Das Design der „Lift Noten“ wird angepasst, damit besser erkennbar ist, wann man drücken und wann man loslassen muss.

In der Main Stage Music Library kann man nach Songlänge oder Songintensität sortieren.

oder sortieren. Während des Kalibrierungsprozesses kann man künftig strummen, um das Testen und Kalibrieren des Gitarren-Controllers zu erleichtern.

Mehr Details zu Fortnite Festival Season 10 gibt’s im Blog.