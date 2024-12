Autor:, in / Fortnite

Große Erweiterung für LEGO Fortnite – neues Spiel, neuer Name, mehr Inhalte.

Am 12. Dezember geht LEGO Fortnite Brick Life an den Start, ein brandneues soziales Rollenspiel, bei dem bis zu 32 Spieler im Herzen einer geschäftigen Stadt in Fortnite auf ihre Kosten kommen.

Die Spieler können lebendige Bereiche in der ganzen Stadt erkunden, ihr Traumhaus individuell gestalten, Jobs annehmen und über Text-Chat mit Freunden und anderen Spielern interagieren. LEGO Fortnite Brick Life ist ein sich ständig weiterentwickelndes Erlebnis und wird im Laufe der Zeit neue Inhalte erhalten, darunter neue Jobs, Ressourcen und Events.

Am 10. Dezember wird das Update „Sturmjäger“ in LEGO Fortnite Odyssey veröffentlicht, das einen neuen mächtigen Boss bereithält: den Sturmkönig! Das Update bringt Gameplay-Verbesserungen mit sich, darunter eine Überarbeitung des Fortschrittssystems und die Einführung völlig neuer Crafting-Systeme.

Spieler können in der Kategorie „LEGO Fortnite“ unter „Entdecken“ LEGO Fortnite Odyssey, LEGO Fortnite Brick Life und alle LEGO Fortnite-Inseln finden, die sowohl von der LEGO Gruppe erstellt wurden (wie LEGO Tycoon: Tilted Towers und LEGO Chasers vs Hunters) als auch von Creatorn.

Die Veröffentlichungen dieser Woche sind die neuesten Ergebnisse der langfristigen Partnerschaft zwischen Epic Games und der LEGO Gruppe, die darauf abzielt, sichere digitale Spielräume für Kinder und Familien zu schaffen.

Zusätzlich zur Veröffentlichung von LEGO Fortnite im vergangenen Dezember haben die beiden Unternehmen im März 2024 LEGO-Elemente und -Werkzeuge für Fortnite-Creator herausgebracht, um das Angebot an LEGO-Inhalten in Fortnite zu erweitern und Kreativität, Experimentierfreude und Zusammenarbeit durch Spielen zu fördern.