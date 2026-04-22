Fortnite: Horror-Crossover bringt düsteren Charakter ins Spiel

Fortnite erhält ein neues Crossover und bringt den Traveler aus Cronos: The New Dawn als spielbaren Charakter ins Spiel.

Die Zusammenarbeit zwischen Bloober Team und Epic Games integriert den Protagonisten des kommenden Survival-Horror-Titels direkt in das Battle-Royale-Universum. Das neue Outfit ist ab sofort im Fortnite-Shop verfügbar und übernimmt zentrale Merkmale der Figur, darunter Helm, Rüstung und die Waffe Sword MK-1615.

Zusätzlich gibt es eine Verknüpfung mit dem Hauptspiel: Spieler, die Cronos: The New Dawn nach dem 21. April über den Epic Games Store kaufen, erhalten das Traveler-Outfit kostenlos.

Cronos: The New Dawn selbst setzt auf ein düsteres Setting und spielt in einem postapokalyptischen Krakau der 1980er Jahre. Schauplatz ist der Stadtteil New Dawn, inspiriert von Nowa Huta, dessen brutalistische Architektur durch Zeitanomalien verzerrt wurde.

Spieler übernehmen die Rolle eines sogenannten Travelers, der im Auftrag eines mysteriösen Kollektivs die Essenzen von Überlebenden extrahieren soll.

Das Gameplay kombiniert klassische Survival-Horror-Elemente mit Third-Person-Kämpfen und taktischen Entscheidungen. Neben der Erkundung der Umgebung müssen Spieler sich gegen tödliche Kreaturen behaupten, die in den zerstörten Strukturen lauern.

Laut Bloober-Team-CEO Piotr Babieno bietet die Zusammenarbeit mit Fortnite die Möglichkeit, eine düstere Figur in ein kontrastreiches Umfeld zu bringen. Gleichzeitig sei es eine besondere Gelegenheit, einen Charakter aus einem polnischen Studio in einem globalen Spiel wie Fortnite zu präsentieren.