Fortnite: Jazz-Pop-Ikone Laufey wird Headliner der Festival Saison 14

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Image: Epic Games / Fortnite

Jazz-Pop-Ikone Laufey wird Headliner der Fortnite Festival Saison 14.

Frisch nach ihrem Auftritt am ersten Wochenende des Coachella-Festivals bringt die zweifache GRAMMY-Preisträgerin Laufey ihren genreübergreifenden Sound als Icon der Saison 14 ins Fortnite Festival!

Ab dem 16. April können Spieler Laufeys faszinierenden Stil, ihre außergewöhnlichen Gesangsfähigkeiten und ihre romantisch-vintage Ästhetik mit neuen Performance-Möglichkeiten und dem Saison 14 Emberlight Music Pass nachahmen.

Dieser ist für alle Fortnite Crew-Mitglieder enthalten und gewährt sofort Zugriff auf das Outfit von Laufey im weißen Kleid. Durch Fortschritt werden zudem Laufey-inspirierte Instrumente, Auren, der „Madwoman“-Jam-Track sowie das Golden Era Laufey Outfit freigeschaltet. Beide Outfits basieren auf originalen Designs von Bode für Laufeys „A Matter of Time“-Tour!

Im Item-Shop wird außerdem das Lover Girl Laufey Outfit (inspiriert von Laufeys Valentino-Look aus ihrem viralen „Lover Girl“-Musikvideo), das Mei Mei Rücken-Accessoire sowie Jam-Tracks und Emotes für „Lover Girl“ und „Tough Luck“ erhältlich sein.

Laufeys Ankunft fällt zudem mit einigen der größten Gameplay-Updates des Festivals zusammen: Dank Mikrofon-Gesang singt man in Echtzeit mit jedem Mikrofon mit, das mit Fortnite kompatibel ist. Zudem lassen sich mit Profi-Schlagzeug kompatible Drum-Kits für ein noch realistischeres Spielgefühl verbinden. Mittels Schneller Mix UI ist ein schneller Wechsel zwischen Tracks während des Spielens möglich.

Weitere Details gibt es im Blog.

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