Fortnite: John Cena im Trailer gesichtet

Wir haben ihn in gesehen und ihr könnt das auch: John Cena ist in Fortnite eingetroffen.

Wer es bisher nicht glauben konnte, dass John Cena sich in den Battle-Royale-Ring von Fortnite begibt, der schaut sich am besten den neuen Trailer an, in dem der WWE-Superstar beim Epic SummerSlam Event seinen Auftritt feiert.

Das John Cena-Outfit mit weiteren Gegenständen ist ab sofort im Item-Shop des Spiels verfügbar.