Fortnite: Kampf des Ungeziefers beginnt heute

Der Kampf des Ungeziefers in Fortnite Battle Royale Kapitel 6 Saison 4: Schock & Schaben beginnt am 7. August!

Die Insekten haben die Battle Royale-Insel befallen und es liegt an den Spielern der O.X.R. (Onimorph eXtermination Rangers), die Schädlinge mit den neuesten und besten Hightech-Werkzeugen in Fortnite Battle Royale Kapitel 6 Saison 4: Schock & Schaben zu vernichten!

Schwarmorte: Im The Hive herrscht reger Insektenbetrieb, aber Spieler können sich in der Kaserne im O.X.R.-Hauptquartier Missionsanweisungen holen und sich ans Vernichten machen. Vorsicht vor Ranger’s Ruin , dem ehemaligen O.X.R.-Waffenlabor , das der Invasion zum Opfer gefallen ist, aber nun voller hochwertiger Beute steckt.

Suchst du nach den restlichen Power Rangers? Dann schau dir das Mighty Morphin-Bundle an, das im Laufe des August im Shop erhältlich sein wird (enthält die Outfits Red Ranger, Black Ranger, Pink Ranger, Yellow Ranger und Blue Ranger).

Über Battle Royale hinaus bringt die nächste Stufe von Blitz Royale wöchentliche Updates mit neuen POIs, Medaillen und Mythics.

Mit Update V.37.00 erscheint auf PC außerdem ein neuer DirectX 12 Performance-Modus. Er ersetzt den aktuellen, auf DirectX 11 basierenden Performance-Modus, der zwar weiterhin verfügbar ist, jedoch als Legacy/veraltet markiert ist.