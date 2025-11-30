Fortnite: Kapitel 7 Pacific Break gestartet

Nach einem epischen Finale von Kapitel 6, bei dem 10,5 Millionen Spieler während der Zero Hour im Spiel waren und über 3 Millionen Zuschauer die Livestream-Plattformen verfolgten, beginnt mit Kapitel 7: Pacific Break eine neue Ära für Fortnite Battle Royale – die Golden Coast.

Neue POIs wie Battlewood Boulevard, Sandy Strip, Wonkeeland, Classified Canyon und mehr warten auf euch. Da der Battle Bus außer Betrieb ist, werden die Spieler stattdessen mit Storm Surf zur Insel gelangen!

Neues Gameplay

Bleibt im Spiel – In den sehr seltenen Fällen, in denen Spieler gedowned werden, können sie ein Selbstbelebungsgerät verwenden, um sich selbst wiederzubeleben, während sie DBNO (Down But Not Out) sind. Zusätzlich gibt es neue DBNO-Bewegungsoptionen wie „Roll & Tumble”, „DBNO Sprint” und „Stay on the Move”. Zu guter Letzt sind fahrbare Reboot-Vans auf der Insel angekommen!

Besiegt den Boss, werdet zum Boss – Besiegt Bosse, um ihre Beute und Kräfte zu erbeuten und euch in sie zu verwandeln! Als Boss erhaltet ihr volle Gesundheit und Schutz, einen Bonus auf maximale Gesundheit und Schutz, unendliche Energie und eine mächtige Fähigkeit. Vorsicht: Die Positionen der Bosse bleiben für Gegner in der Nähe jederzeit sichtbar!

Einfaches Bauen – „Einfaches Bauen" ist eine Option in den Einstellungen (Spiel > Bauen), die das Erlernen des Bauens vereinfacht. Schaltet sie ein, schaut in die Richtung, in die ihr bauen möchtet, und baut einfach los!

Neuer Battle Pass

Rächt euch als „The Bride“, repräsentiert die Zukunft als Marty McFly und schaltet Fortnite-Originale wie Miles Cross und Cat Holloway frei.

Zusätzlich zu den anderen freischaltbaren Stilen enthält der Battle Pass spezielle Stile für drei der Outfits: Cat Holloway, Carter Wu und Dark Voyager (Reality Redacted). Schaltet diese zusätzlichen Stile frei, indem ihr Quests in Blitz Royale, Reload und Battle Royale abschließt.

Weitere Informationen – darunter der neue Loot Pool, Unvaults, Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit und mehr – gibt’s im Blog.