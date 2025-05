Fortnite: Kaufvorgabe für Darth Jar Jar schockiert Spieler

Autor:, in / Fortnite

In der aktuellen Season von Fortnite Battle Royale dreht sich alles um das Thema Star Wars. Kürzlich hat Epic Games im Fortnite-Shop den Skin für Darth Jar Jar verfügbar gemacht. Bevor ihr ihn aber für 1500 V-Bucks kaufen könnt, müsst ihr gewisse Freischaltbedingungen erfüllen.

Und diese Bedingungen haben es in sich.

Epic Games verlangt von euch 1,28 Millionen Erfahrungspunkte zu sammeln, damit ihr das Outfit für Darth Jar Jar überhaupt kaufen könnt.

Spieler sind von der Vorgabe schockiert, zumal die Star Wars-Season eine verkürzte ist und am 7. Juni endet.

Auf Reddit haben sich einige Spieler Luft verschafft. So schrieb ein Spieler, wie lächerlich es sei, sich das Recht zu verdienen, dem Entwickler Geld zu geben.

„Ich war so gespannt auf diesen Skin und fand es in Ordnung, dass er hinter einer Bezahlschranke liegt, schließlich ist es nur ein weiterer Skin. Aber diese ganze Sperrung hinter einer XP-Wand ist lächerlich. Ihr wollt, dass ich mir das Recht verdiene, euch Geld zu geben? Ich habe das Spiel sofort geschlossen.“

Ebenfalls nicht positiv nehmen manche die Tatsache auf, dass das reguläre Jar Jar-Outfit ohne Hürde für 1500 V-Bucks gekauft werden kann. Wer all Jar Jar-Binks Kosmetika haben möchte, muss zudem 6500 V-Bucks hinblättern, das sind rund 55,- Euro.

Ein anderer Spieler sieht die Vorgabe nicht so eng. Er habe drei Sitzungen am Wochenende und 8 bis 9 Stunden gebraucht, um die Erfahrungspunkte aufzubringen, in dem er Rocket League und Rangliste gespielt habe.