Fortnite: Kehrt nach Rechtsstreit zurück in den Apple-Store

Fortnite kehrt in den Apple App Store zurück, während der Rechtsstreit zwischen Epic und Apple weiter eskaliert.

Nach der Rückkehr in den Apple App Store weltweit steht Fortnite erneut im Zentrum des langjährigen Rechtsstreits zwischen Epic Games und Apple, der nun in eine besonders kritische Phase überzugehen scheint.

Epic Games bestätigte die erneute Verfügbarkeit des Titels im App Store und verwies dabei auf die anhaltenden juristischen Auseinandersetzungen rund um Apples Geschäftsmodell für digitale Käufe und alternative App-Marktplätze. Im Kern des Konflikts steht die Frage, ob Apples Einschränkungen und Gebührenregelungen für Entwickler rechtlich zulässig sind.

In einer Stellungnahme im Epic Newsroom wurde darauf hingewiesen, dass Apple den US Supreme Court darauf aufmerksam gemacht habe, dass Regulierungsbehörden weltweit das Verfahren beobachten. Dabei geht es insbesondere um mögliche Auswirkungen auf Gebührenstrukturen in internationalen Märkten außerhalb der USA.

Epic selbst sieht die Rückkehr von Fortnite in den App Store als Teil einer größeren Entwicklung und äußerte sich zuversichtlich, dass zukünftige Entscheidungen eine Neubewertung sogenannter „Gebührenstrukturen“ im App-Ökosystem nach sich ziehen könnten. Gleichzeitig wurden bereits Änderungen in Regionen wie Japan, der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich hervorgehoben, die den Markt für App-Vertriebsmodelle beeinflussen.

Eine vollständige Rückkehr in den australischen App Store steht hingegen noch aus, obwohl Epic in entsprechenden Verfahren teilweise rechtliche Erfolge erzielt haben soll. Dennoch wird der Zugang dort weiterhin eingeschränkt.

Auch Epic-CEO Tim Sweeney äußerte sich öffentlich zur aktuellen Lage und sprach von einer bevorstehenden „finalen Phase“ im Verfahren zwischen Epic und Apple. In seinen Aussagen kritisierte er unter anderem die fragmentierte Umsetzung von iOS-Regeln und Gebühren je nach Region sowie Verzögerungen im regulatorischen Prozess.

Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass der Konflikt zwischen beiden Unternehmen trotz der Rückkehr von Fortnite in den App Store weiterhin nicht abgeschlossen ist und sich in eine entscheidende juristische Endphase bewegt.