Fortnite: Kicks als neue Cosmetics

Heute geht’s los – Kicks (Schuhe) als neue Cosmetics in Fortnite!

Ab heute, den 21. November, gibt es in Fortnite neue kosmetische Items: Kicks, bzw. Schuhe! Mit den Kicks kommen lebensechte und originale Fortnite-Schuhe ins Spiel. Für neue Looks und stilsichere Outfits.

Der ikonische Air Jordan 1 Retro High OG „Black Toe Reimagined“, der im Remix Pass enthalten ist, wird morgen (21. November) freigeschaltet! Am selben Tag werden bereits neue Kicks in einem eigenen Shop-Bereich vorgestellt, in dem auch alle weiteren Modelle erscheinen.

Die ersten vier Drops werden Nike-Schuhe wie den Nike Shox R4 „Comet Red“ und den Nike Cortez Leather OG; Jordan-Schuhe wie den Air Jordan 3 „Black Cement-Gray“ und den Air Jordan 11 „Black/Gym Red“ sowie Fortnite-Originale wie die Chomp Stompers enthalten.

Wie lassen sich die Kicks kombinieren?

Zum Start können die Kicks mit über 500 vorhandenen Outfits kombiniert werden, wobei bis zum Frühjahr 2025 voraussichtlich mehr als 95 Prozent der Outfits kompatibel sein werden.

Beim Kauf eines neuen Paars Kicks im Shop können Spieler auf der Produktseite die neue Schaltfläche „Nutzbarkeit von Schuhen“ auswählen, um zu sehen, welche Outfits in ihrem Spind mit den Kicks kompatibel sind. Spieler können auch die Outfits in ihrem Spind filtern, die mit den Schuhen verwendet werden können. Alternativ können sie sich die Fortnite-Seite zur Kompatibilität von Schuhen und Outfits ansehen, auf der alle aktuell kompatiblen Outfits zu finden sind.

Die Einführung von Kicks wird mit einem kostenlosen universell nutzbarem „Show ‚Em Off“-Emote gefeiert! Spieler können zwischen dem 22. November um 1 Uhr und dem 2. Dezember um 1 Uhr den Shop besuchen, um das Emote für 0 V-Bucks zu erhalten.

Weitere Informationen zu den ersten beiden Kicks-Drops und weitere Details gibt es auf dem Fortnite-Blog.

