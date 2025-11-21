Fortnite: Kooperation mit Netflix-Serie Stranger Things

Hawkins und der Hellfire Club aus der Netflix-Serie Stranger Things treffen am 21.11. mit einer brandneuen Fortnite Blitz Royale-Karte auf Fortnite.

Spieler können sich zu Teams zusammenschließen, um gemeinsam im Upside Down zu überleben.

Außerdem schließen sich Mike, Will, Lucas und Dustin zusammen und folgen ihrem Erzfeind Vecna – alles live im Shop im Laufe des Abends – inklusive Rücken-Accessoires, Spitzhacken, Emotes und LEGO-Stilen.