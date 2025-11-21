Fortnite: Kooperation mit Netflix-Serie Stranger Things

Hawkins und der Hellfire Club aus der Netflix-Serie Stranger Things treffen am 21.11. mit einer brandneuen Fortnite Blitz Royale-Karte auf Fortnite.
Spieler können sich zu Teams zusammenschließen, um gemeinsam im Upside Down zu überleben.
Außerdem schließen sich Mike, Will, Lucas und Dustin zusammen und folgen ihrem Erzfeind Vecna – alles live im Shop im Laufe des Abends – inklusive Rücken-Accessoires, Spitzhacken, Emotes und LEGO-Stilen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da bin ich absolut Raus allen anderen damit viel Spaß
Die machen auch zu allem eine Kooperation.