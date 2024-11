Fortnite: Kostenloses Emote in Kürze verfügbar

Das Emote „Show Em Off“ kann zwischen dem 22. November um 01:00 Uhr MEZ und dem 2. Dezember um 01:00 Uhr MEZ kostenlos im Shop von Fortnite abgerufen werden.

Hier gibt es das Emote zu sehen:

Be on the lookout for Kicks this week with @nike, @jumpman23, Fortnite originals and more exciting partners down the line!

Read more: https://t.co/Sbb1A5nVmO pic.twitter.com/tCQs7ZepdG

— Fortnite (@FortniteGame) November 20, 2024