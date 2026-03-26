Fortnite: Krise enthüllt: Epic Games setzt Teams drastisch zurück

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Image: Epic Games

Fortnite steht vor einem Wandel: Epic Games entlässt Hunderte Mitarbeiter und plant die Zukunft des Spiels mit neuen Inhalten und stabilisierten Entwickler-Tools.

Epic Games durchlebt turbulente Zeiten. Über 1.000 Mitarbeiter wurden inmitten eines nachlassenden Fortnite-Interesses entlassen, darunter prominente Entwickler wie Design Director Christopher Pope, Principal Engineer Evan Kinney und Lead Writer Nik Blahunka.

Die Maßnahme hat nicht nur Teams verkleinert, sondern auch die Stimmung im Studio spürbar beeinflusst.

Gameplay-Produzent Robby Williams beschrieb die Situation als „brutalen Tag bei Epic“ und erklärte, dass die kommenden Monate „sehr hart und schmerzhaft“ für die Betroffenen werden.

Gleichzeitig betonte er, dass die verbleibenden Teams die Herausforderung annehmen und „die Teile wieder aufheben und weitermachen“ müssen.

Williams appellierte an die Spieler, Geduld zu haben, während die Entwickler versuchen, das Spiel stabil zu halten und weiterhin hochwertige Inhalte zu liefern.

Epic Games CEO Tim Sweeny erklärte, dass das Unternehmen „signifikant mehr ausgibt, als es einnimmt“ und deshalb drastische Einschnitte nötig seien. Zusammen mit über 500 Millionen Dollar an identifizierten Kosteneinsparungen in Marketing, Vertragswesen und offenen Stellen solle die Finanzsituation stabilisiert werden.

Die Zukunft von Fortnite umfasst dennoch weiterhin neue Inhalte. Laut Sweeny sollen Spieler „großartige Fortnite-Erfahrungen mit frischen saisonalen Inhalten, Gameplay, Story und Live-Events“ erwarten. Auch die Entwickler-Tools sollen weiter stabilisiert und ausgebaut werden, insbesondere mit Blick auf die Migration von Unreal Engine 5 und UEFN zu Unreal Engine 6.

Zusätzlich zur Personalreduzierung schließt Epic Games drei Fortnite-Spielmodi: Rocket Racing, Ballistic und Festival Battle Stage. Ballistic und Festival Battle Stage werden im April eingestellt, Rocket Racing bleibt bis Oktober 2026 aktiv. Epic Games erklärte, dass einige Modi nicht stark genug waren, um eine große Spielerbasis langfristig zu binden.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie Epic Games und die verbleibenden Teams Fortnite neu ausrichten.

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25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SPQRaiden 70835 XP Tastenakrobat Level 1 | 26.03.2026 - 13:47 Uhr

    Dann können sie ja mal Unreal Tournament weitermachen!
    Das wurde ja damals zugunsten von Fortnite gestoppt.
    Glaub aber die Rechte haben sie selbst auch gar nicht mehr?

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    • Economic 97205 XP Posting Machine Level 4 | 26.03.2026 - 14:00 Uhr
      Antwort auf SPQRaiden

      Doch die liegen noch bei Epic, ein par Leute würden schon reichen. Der Sweeney meinte damals das die Essenz (Einnahmen) noch nicht gefunden wurde.
      Ansonsten einfach die IP an MS verkaufen wie bei Gears 😉

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  2. Blight 25545 XP Nasenbohrer Level 3 | 26.03.2026 - 13:50 Uhr

    Hoffentlich kümmern sich dann zukünftig wieder mehr Entwickler von Epic mit interessanten Spielen. Ein fettes Singleplayer Unreal zB

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    • Economic 97205 XP Posting Machine Level 4 | 26.03.2026 - 14:02 Uhr
      Antwort auf Blight

      Ein neues Unreal mit der Unreal Engine 6 zum aufwärmen, danach ein UT 😉

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