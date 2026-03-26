Fortnite: Krise enthüllt: Epic Games setzt Teams drastisch zurück

Fortnite steht vor einem Wandel: Epic Games entlässt Hunderte Mitarbeiter und plant die Zukunft des Spiels mit neuen Inhalten und stabilisierten Entwickler-Tools.

Epic Games durchlebt turbulente Zeiten. Über 1.000 Mitarbeiter wurden inmitten eines nachlassenden Fortnite-Interesses entlassen, darunter prominente Entwickler wie Design Director Christopher Pope, Principal Engineer Evan Kinney und Lead Writer Nik Blahunka.

Die Maßnahme hat nicht nur Teams verkleinert, sondern auch die Stimmung im Studio spürbar beeinflusst.

Gameplay-Produzent Robby Williams beschrieb die Situation als „brutalen Tag bei Epic“ und erklärte, dass die kommenden Monate „sehr hart und schmerzhaft“ für die Betroffenen werden.

Gleichzeitig betonte er, dass die verbleibenden Teams die Herausforderung annehmen und „die Teile wieder aufheben und weitermachen“ müssen.

Williams appellierte an die Spieler, Geduld zu haben, während die Entwickler versuchen, das Spiel stabil zu halten und weiterhin hochwertige Inhalte zu liefern.

Epic Games CEO Tim Sweeny erklärte, dass das Unternehmen „signifikant mehr ausgibt, als es einnimmt“ und deshalb drastische Einschnitte nötig seien. Zusammen mit über 500 Millionen Dollar an identifizierten Kosteneinsparungen in Marketing, Vertragswesen und offenen Stellen solle die Finanzsituation stabilisiert werden.

Die Zukunft von Fortnite umfasst dennoch weiterhin neue Inhalte. Laut Sweeny sollen Spieler „großartige Fortnite-Erfahrungen mit frischen saisonalen Inhalten, Gameplay, Story und Live-Events“ erwarten. Auch die Entwickler-Tools sollen weiter stabilisiert und ausgebaut werden, insbesondere mit Blick auf die Migration von Unreal Engine 5 und UEFN zu Unreal Engine 6.

Zusätzlich zur Personalreduzierung schließt Epic Games drei Fortnite-Spielmodi: Rocket Racing, Ballistic und Festival Battle Stage. Ballistic und Festival Battle Stage werden im April eingestellt, Rocket Racing bleibt bis Oktober 2026 aktiv. Epic Games erklärte, dass einige Modi nicht stark genug waren, um eine große Spielerbasis langfristig zu binden.

Die kommenden Monate werden zeigen, wie Epic Games und die verbleibenden Teams Fortnite neu ausrichten.