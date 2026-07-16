Fortnite: Kündigt das nächste große Film-Crossover an – diese Charaktere sollen dabei sein

Fortnite erweitert sein Crossover-Angebot mit Christopher Nolans The Odyssey – erste Leaks nennen bereits zwei neue Skins.

Nur einen Tag nach der offiziellen Ankündigung steht Fortnite vor dem nächsten prominenten Film-Crossover: Am 16. Juli startet die Zusammenarbeit mit Christopher Nolans kommendem Fantasy-Epos The Odyssey.

Epic Games hat die Kooperation über den offiziellen Fortnite-Kanal mit einem kurzen Teaser bestätigt. Das Video zeigt mehrere Szenen, die an den Film angelehnt sind und im typischen Fortnite-Stil umgesetzt wurden. Welche Inhalte das Event genau umfasst, verrät der Entwickler bislang jedoch noch nicht.

Laut dem bekannten Fortnite-Leaker ShiinaBR sollen zum Start zwei neue Skins veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich den Informationen zufolge um Odysseus und Agamemnon, zwei zentrale Figuren aus der griechischen Mythologie und dem Film. Der Leak nennt außerdem den 16. Juli als Veröffentlichungstermin.

Weitere Inhalte wurden bislang nicht bestätigt. Denkbar wären zusätzliche kosmetische Gegenstände, Emotes oder andere Belohnungen. Auch eine spezielle Ingame-Präsentation des Films – ähnlich früherer Kooperationen wie mit The Mandalorian – ist möglich. Offizielle Informationen dazu stehen allerdings noch aus.

Bis Epic Games weitere Details veröffentlicht, bleibt offen, ob das Crossover über die beiden geleakten Charakter-Skins hinausgeht. Fest steht lediglich, dass Fortnite seine Reihe hochkarätiger Kooperationen mit Filmproduktionen weiter ausbaut.