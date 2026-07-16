Fortnite: Kündigt das nächste große Film-Crossover an – diese Charaktere sollen dabei sein

Nur einen Tag nach der offiziellen Ankündigung steht Fortnite vor dem nächsten prominenten Film-Crossover: Am 16. Juli startet die Zusammenarbeit mit Christopher Nolans kommendem Fantasy-Epos The Odyssey.
Epic Games hat die Kooperation über den offiziellen Fortnite-Kanal mit einem kurzen Teaser bestätigt. Das Video zeigt mehrere Szenen, die an den Film angelehnt sind und im typischen Fortnite-Stil umgesetzt wurden. Welche Inhalte das Event genau umfasst, verrät der Entwickler bislang jedoch noch nicht.
Laut dem bekannten Fortnite-Leaker ShiinaBR sollen zum Start zwei neue Skins veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich den Informationen zufolge um Odysseus und Agamemnon, zwei zentrale Figuren aus der griechischen Mythologie und dem Film. Der Leak nennt außerdem den 16. Juli als Veröffentlichungstermin.
Weitere Inhalte wurden bislang nicht bestätigt. Denkbar wären zusätzliche kosmetische Gegenstände, Emotes oder andere Belohnungen. Auch eine spezielle Ingame-Präsentation des Films – ähnlich früherer Kooperationen wie mit The Mandalorian – ist möglich. Offizielle Informationen dazu stehen allerdings noch aus.
Bis Epic Games weitere Details veröffentlicht, bleibt offen, ob das Crossover über die beiden geleakten Charakter-Skins hinausgeht. Fest steht lediglich, dass Fortnite seine Reihe hochkarätiger Kooperationen mit Filmproduktionen weiter ausbaut.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Achja, sowas tolles darf man mit dem GP mit finanzieren……
Der Film soll gut sein und der Skin mit der Rüstung sieht auch fett aus. Wenigstens mal keine Musiker, die keine Sau kennt, außer irgendwelche zwölfjährigen Kids, die den ganzen Tag auf TikTok unterwegs sind
Scheint ja dann nichts besonderes zu sein.
Spricht mich nicht wirklich an.
Ich will ein skin von Elliot Page 🤣nicht das ich fortnite zocken würde…wäre nur sehr lustig🤣
Und man munkelt das die ersten Bewertungen gekauft sind…aber was weiß ich schon 🤪
Wird gekonnt ignoriert.
Fortnite kann von mir aus weg, brauche ich nicht auch wenn ich da wohl eine Minderheit bin.
Wenn die das Insane Grinding bei ihren Achievements zurückschrauben würden, wäre ich auch bereit, dass Spiel mal zu zocken. Ich weiß gar nicht warum die das machen, es ist so strunzdumm. Die meisten spielen diesen einen Modus nicht mal, auf den die alle cheevos geklatscht haben. Ein paar einfache Achievements hinzuzufügen mit jeder Season wie bei Minecraft wäre doch wesentlich dienlicher, um die Spieler bei der Stange zu halten.
Fortnite brauch ich nicht schlimm genug das Fortnite Crew im Gamepass ist und ich dafür zahle 🤦🏻♂️