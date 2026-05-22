Fortnite: Leak deutet auf Disney+ Integration im Crew-Abo hin

Ein Leak deutet darauf hin, dass Fortnite Crew künftig um einen Disney+-Vorteil erweitert werden könnte.

Ein neuer Leak zu Fortnite weist auf eine mögliche Erweiterung des Crew-Abonnements um einen Disney+-Vorteil hin.

Laut dem bekannten Leaker HYPEX soll Fortnite Crew künftig Zugriff auf Inhalte oder Vorteile im Zusammenhang mit Disney+ bieten.

Hinweise darauf liefern Textfragmente, die auf eine Verknüpfung zwischen Epic Games-Accounts und Disney+ hinweisen. In diesen wird Nutzerinnen und Nutzern offenbar die Möglichkeit gegeben, ihren Account zu bestätigen und einen entsprechenden Crew-Bonus einzulösen.

Eine offizielle Ankündigung steht bislang noch aus, soll laut Leak jedoch in naher Zukunft erfolgen.

Details zur konkreten Ausgestaltung sind derzeit unklar. Offen bleibt insbesondere, ob es sich um ein vollständiges Disney+-Abonnement, zeitlich begrenzte Zugänge oder exklusive Inhalte handelt.

Die mögliche Zusammenarbeit würde jedoch zur bisherigen Strategie von Epic Games passen, Fortnite regelmäßig mit großen Marken und Entertainment-Plattformen zu verknüpfen.

Da es sich um ein unbestätigtes Gerücht handelt, sollten die Informationen mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten würden ebenfalls von der Partnschaft profitieren, da Fortnite Crew im Tarif inkludiert ist.