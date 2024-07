Fortnite: Leak deutet Marvel-Comeback für Season 4 an

Mit Chapter 5 Season 4 könnten Marvel-Helden in Fortnite einziehen. Das will ein Leaker erfahren haben.

Wie gewohnt solltet ihr mit Informationen dieser Art vorsichtig sein, obwohl Shiina als Fortnite-Leaker durchaus zuverlässig ist. Liegt Shiina dieses Mal richtig, erwartet euch in der nächsten Season ein Marvel-Event.

Zwei Updates stehen noch aus, ehe Fortnite Chapter 5 Season 4 am 17. August an den Start geht. Dazu schreibt Shiina, dass v30.30 bereits auf den Staging-Servern ist und das Update am 23. Juli veröffentlicht wird. Das finale Update ist für den 6. August geplant, ehe man in die Marvel-Season starte.

Gerüchte dazu, dass sich Season 4 den Heldinnen und Helden aus dem Marvel-Universum verschreibt, gibt es schon länger. Immerhin kam der Auftritt von Iron Man, Thor, Doctor Doom und Co. in Chapter 2 Season 4 unglaublich gut an. In Anbetracht des bevorstehenden Kinostarts werden sich wohl auch Deadpool und Wolverine zum Line-up gesellen. Einen Leak zu Wolverines Waffe gab es bereits.